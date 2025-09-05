Egypte: La Fintech égyptienne Basata investit 7 millions de dollars dans son expansion

TLDR

La société égyptienne Basata Holding for Financial Payments prévoit d'investir 7 millions de dollars en 2026 pour renforcer sa part de marché locale et se développer au niveau régional.

L'entreprise évalue les possibilités d'acquisition et prévoit de finaliser ses décisions avant la fin de l'année.

Basata, fondée en 2009 par la fusion de Masary et de Bee, fournit des services de paiement électronique, notamment des paiements de factures, de l'argent mobile et des solutions pour la chaîne d'approvisionnement.

Basata, fondée en 2009 à la suite de la fusion de Masary et de Bee, fournit des services de paiement électronique, notamment des paiements de factures, de l'argent mobile et des solutions pour la chaîne d'approvisionnement. Elle sert plus de 120 000 commerçants par jour et vise à porter ce chiffre à 150 000 d'ici la fin de l'année.

La société se prépare à lancer de nouveaux services d'investissement par le biais de fonds gérés en collaboration avec des sociétés soeurs et des filiales, dans l'attente de l'approbation des autorités de régulation. Karim Shehata, PDG, a déclaré que cette initiative permettrait à Basata d'élargir son rôle au-delà des paiements et d'offrir des solutions financières plus larges.

Au niveau régional, Basata prévoit d'entrer en Arabie saoudite avant la fin de l'année grâce à sa participation dans la société jordanienne Madfoatcom. La filiale se prépare également à s'étendre au Maroc et au Kurdistan. Basata a enregistré une croissance de 40 % de la valeur totale des paiements au cours des trois dernières années.

Points clés à retenir

L'investissement de 7 millions de dollars prévu par Basata reflète sa stratégie visant à aller au-delà des paiements dans des services financiers plus larges tout en poursuivant l'expansion régionale. Le lancement de fonds d'investissement témoigne d'un effort pour diversifier les revenus et s'aligner plus étroitement sur les pairs fintech en Afrique et au Moyen-Orient qui mélangent les paiements avec les prêts, le financement des commerçants et la gestion d'actifs.

L'expansion en Arabie saoudite, au Maroc et au Kurdistan par l'intermédiaire de Madfoatcom témoigne d'une approche de plateforme, qui s'appuie sur des enjeux stratégiques pour accéder à de nouveaux marchés. Avec plus de 120 000 commerçants inscrits, Basata bénéficie d'une forte traction locale, mais doit faire face à la concurrence du paysage des paiements égyptiens, très encombré, notamment par Fawry et l'e-finance.

Les réformes soutenues par le FMI et la demande croissante de transactions sans numéraire créent des vents contraires pour les paiements numériques en Égypte. Le succès de Basata dépendra de la rapidité avec laquelle elle s'étendra au-delà de l'Égypte, de l'adoption de ses nouveaux services d'investissement et de l'obtention des autorisations réglementaires dans plusieurs juridictions.