Nigeria: La société nigériane Babban Gona lève 7,5 millions de dollars auprès de BII pour développer le financement des agriculteurs

TLDR

Babban Gona, une entreprise nigériane d'agrotechnologie qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les petits exploitants agricoles, a obtenu un financement par emprunt de 7,5 millions de dollars auprès de British International Investment (BII), l'institution britannique de financement du développement. Les fonds serviront à fournir des fonds de roulement aux petits exploitants agricoles du nord du Nigeria.

Fondée en 2010, Babban Gona offre des services de bout en bout : crédit, formation, aide à la récolte, stockage et accès aux marchés. Son modèle de franchise permet aux agriculteurs les plus performants d'exploiter des micro-entreprises qui distribuent des intrants et des fonds de roulement à leurs pairs, afin d'améliorer les rendements et les revenus. L'entreprise vise à atteindre 140 000 petits exploitants agricoles d'ici à 2029.

L'investissement de BII vise à renforcer la résilience climatique. Babban Gona fournit des semences tolérantes à la sécheresse, des intrants intelligents et une assurance rendement multirisque pour aider les agriculteurs à résister aux chocs climatiques. L'entreprise exploite également l'IA formée sur plus de 2 millions d'images pour aider les agriculteurs à diagnostiquer les problèmes de culture et fournir aux femmes rurales des outils d'alphabétisation et de soins de santé.

Points clés à retenir

Le financement de 7,5 millions de dollars de Babban Gona souligne le rôle croissant de l'agritech alimentée par l'IA pour relever les défis de la sécurité alimentaire et du climat en Afrique. L'agriculture représente plus de 25 % du PIB du Nigeria, mais les petits exploitants agricoles, qui produisent la majeure partie des denrées alimentaires du pays, se heurtent à un financement limité, à des intrants de mauvaise qualité et à un accès insuffisant aux marchés.

En associant des outils d'intelligence artificielle à un modèle de financement basé sur la franchise, Babban Gona s'attaque aux obstacles structurels tout en développant l'échelle. Son IA n'est pas seulement utilisée pour le diagnostic des exploitations agricoles, mais aussi pour des programmes communautaires tels que des initiatives d'alphabétisation et de soins de santé menées par des femmes, ce qui démontre des applications sociales plus larges.

L'investissement de BII s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à soutenir l'agriculture durable dans les marchés mal desservis, suite à ses engagements envers AgDevCo et Johnvents. Si Babban Gona réussit, elle pourrait offrir un modèle de collaboration entre l'agriculture intelligente face au climat et l'IA pour améliorer les revenus et la résilience des agriculteurs, tout en attirant des capitaux privés dans l'un des secteurs les plus critiques de l'Afrique.