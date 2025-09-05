Congo-Kinshasa: Les déplacés de guerre originaires de Goma se trouvant Beni appellent à une assistance

Des milliers de déplacés de guerre originaires de Goma, dans le Nord-Kivu, et qui vivent actuellement à Beni, ont appelé, jeudi 4 septembre, à une assistance humanitaire urgente.

Ces familles, ayant fui les combats et la prise de Goma par le groupe rebelle M23 en janvier 2025, résident à Beni depuis plus de huit mois sans recevoir aucune aide gouvernementale significative.

Environ 260 ménages, venant notamment de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, vivent dans des conditions précaires, souvent hébergés chez des familles d'accueil, et certains survivent grâce à des travaux ménagers ou à la mendicité.

Leur représentant, Theo Musekura, dénonce l'absence d'intervention du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou du gouvernement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enfants déplacés sont particulièrement affectés, avec un accès limité à l'école ou sans fournitures scolaires adéquates. L'appel à l'aide se dirige particulièrement vers le gouvernement congolais, notamment le ministre de l'Éducation, ainsi que vers la communauté internationale pour un soutien plus conséquent et pour permettre à ces familles de retourner chez elles.

Du côté gouvernemental, le conseiller du gouverneur chargé des questions humanitaires reconnaît les limites actuelles des capacités provinciales à couvrir pleinement les besoins des déplacés en raison de ressources limitées.