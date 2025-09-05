Congo-Kinshasa: Lancement à Kinshasa de l'application Visa Pay pour faciliter les transferts d'argent

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Banque centrale du Congo (BCC), par la voix de son gouverneur André Wameso, a procédé le jeudi 4 septembre à Kinshasa au lancement officiel de l'application Visa Pay, une solution mobile innovante développée par Visa RDC. Cette application vise à faciliter les transferts d'argent entre comptes bancaires et mobiles sur l'ensemble du territoire congolais.

Visa Pay se distingue par son interopérabilité et sa sécurité, permettant aux utilisateurs -- qu'ils soient bancarisés ou non -- de :

Payer et être payés,

Transférer et recevoir de l'argent,

Effectuer des achats en ligne,

Réaliser des dépôts et retraits en agence.

« Cette digitalisation va permettre que plus d'échanges se fassent en francs congolais, ce qui va nous aider à stabiliser notre monnaie nationale », a déclaré André Wameso.

Son

La directrice générale de Visa RDC, Sophie Kafuti, a souligné que Visa Pay ambitionne de stimuler la croissance économique et de positionner la RDC comme leader régional de la technologie financière.

L'application est déjà disponible sur Google Play Store et Apple App Store, et fonctionne avec plusieurs banques partenaires telles que Access Banque, FBN, Sofibanque, Solidaire Banque et UBA. D'autres institutions comme BGFI, Equity Bank et TMB rejoindront prochainement le réseau.

