Congo-Kinshasa: La société civile annonce la suspension de la grève à Uvira

La Nouvelle société civile congolaise annonce la suspension partielle de la grève dès ce vendredi 5 septembre. Ce mouvement, lancé depuis trois jours par des combattants Wazalendo et des mouvements citoyens, protestait contre la nomination du général Olivier Gasita comme commandant des opérations et du renseignement au Sud-Kivu.

La société civile justifie cette suspension par la nécessité de permettre aux habitants d'accéder aux produits de première nécessité, en attendant la réunion prévue ce vendredi entre les Wazalendo, les forces vives locales et les autorités.

Le coordonnateur provincial de la structure, Mafikiri Mashimango, souligne que cette décision de suspension prend en compte la dure réalité vécue par la population, avec marchés et boutiques fermés depuis mardi 2 septembre.

Cependant, selon des sources locales, les commerçants ont hésité à rouvrir par crainte de pillages. Malgré cette suspension annoncée, les activités restent suspendues et la ville demeure sous le choc et envahie par la peur.

La veille, le maire d'Uvira avait condamné les manifestations qui paralysent la ville, assurant que la colère des protestataires est comprise. Ce mouvement perturbe aussi le port de Kalundu, un point stratégique du trafic lacustre entre Uvira, Kalemie et les pays voisins. Actuellement, selon plusieurs sources, ce port est sous la surveillance exclusive des Wazalendo.

Trois civils, dont deux conducteurs de moto-tricycles, blessés lors des manifestations sont décédés jeudi après avoir été acheminés à l'hôpital.