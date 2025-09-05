Congo-Kinshasa: Négociations de paix - Jean-Bosco Lalo regrette que le processus piétine

Malgré plusieurs initiatives pour mettre fin aux violences dans l'Est de la RDC, la situation reste critique. Invité de Radio Okapi ce vendredi 5 septembre, Jean-Bosco Lalo, porte-parole de la société civile forces vives, déplore le piétinement des négociations alors que les conflits armés continuent de faire des victimes et d'importants dégâts.

Il appelle les acteurs politiques à faire preuve de volonté et de responsabilité pour traduire les engagements en actions concrètes et favoriser un retour durable à la paix.

Jean-Bosco Lalo s'entretient avec Blaise Ndongala : /sites/default/files/2025-09/10._04092025-p-f-jean_bosco_lalo-00_web.mp3