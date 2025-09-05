Congo-Kinshasa: Négociations de paix - Jean-Bosco Lalo regrette que le processus piétine

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Malgré plusieurs initiatives pour mettre fin aux violences dans l'Est de la RDC, la situation reste critique. Invité de Radio Okapi ce vendredi 5 septembre, Jean-Bosco Lalo, porte-parole de la société civile forces vives, déplore le piétinement des négociations alors que les conflits armés continuent de faire des victimes et d'importants dégâts.

Il appelle les acteurs politiques à faire preuve de volonté et de responsabilité pour traduire les engagements en actions concrètes et favoriser un retour durable à la paix.

Jean-Bosco Lalo s'entretient avec Blaise Ndongala : /sites/default/files/2025-09/10._04092025-p-f-jean_bosco_lalo-00_web.mp3

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.