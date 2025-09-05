Congo-Kinshasa: Une diplômée de l'ISP/Kisangani met au point un appareil automatique de lavage et de séchage des mains

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une finaliste du Département d'informatique-technologie de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani (ISP-Kisangani), Jeanne d'Arc Lombo Edina, a mis au point un appareil automatique de lavage et de séchage des mains.

Elle a présenté son prototype jeudi 4 septembre, lors de la cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 à l'ISP-Kisangani, en présence du gouverneur ad intérim de la Tshopo, Roger Ekongo.

L'appareil est constitué d'une structure en bois équipée de capteurs de mouvement. Il déclenche automatiquement l'écoulement de l'eau dès que les mains sont détectées à environ 30 cm, évitant ainsi tout contact avec des surfaces potentiellement contaminées.

Le gouverneur intérimaire Roger Ekongo, le recteur de l'Université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, ainsi que le directeur général de l'ISP-Kisangani, le professeur Jacques-Riverain Lofemba, ont chacun expérimenté le dispositif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la lauréate, cet appareil pourrait contribuer à réduire les risques de contamination des maladies par le toucher.

L'ISP-Kisangani est la première institution de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) à organiser une double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 dans la province de la Tshopo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.