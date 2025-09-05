Congo-Kinshasa: Une diplômée de l'ISP/Kisangani met au point un appareil automatique de lavage et de séchage des mains

Une finaliste du Département d'informatique-technologie de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani (ISP-Kisangani), Jeanne d'Arc Lombo Edina, a mis au point un appareil automatique de lavage et de séchage des mains.

Elle a présenté son prototype jeudi 4 septembre, lors de la cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 à l'ISP-Kisangani, en présence du gouverneur ad intérim de la Tshopo, Roger Ekongo.

L'appareil est constitué d'une structure en bois équipée de capteurs de mouvement. Il déclenche automatiquement l'écoulement de l'eau dès que les mains sont détectées à environ 30 cm, évitant ainsi tout contact avec des surfaces potentiellement contaminées.

Le gouverneur intérimaire Roger Ekongo, le recteur de l'Université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, ainsi que le directeur général de l'ISP-Kisangani, le professeur Jacques-Riverain Lofemba, ont chacun expérimenté le dispositif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la lauréate, cet appareil pourrait contribuer à réduire les risques de contamination des maladies par le toucher.

L'ISP-Kisangani est la première institution de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) à organiser une double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 dans la province de la Tshopo.