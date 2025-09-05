Congo-Kinshasa: Deux véhicules, cinq bureaux et des maisons en bois consumés dans deux incendies à Goma

Deux véhicules, cinq bureaux, une station-sercvice et plusieurs maisons en bois ont été consumés dans deux incendies survenus, jeudi 4 septembre, dans la ville de Goma (Nord-Kivu).

Le premier incendie, déclaré en début d'après-midi, a ravagé la station-service Serufuli, située sur la route Goma-Saké, au niveau de l'«Entrée Président » dans le quartier Katoyi.

L'origine de ce feu reste incertaine, mais il s'est déclaré lors du remplissage d'un jerrycan de carburant.

L'intervention rapide et coordonnée des équipes de la MONUSCO et des pompiers de la protection civile de Goma, a permis de sauver des vies malgré des dégâts matériels considérables : deux véhicules, cinq bureaux, une maison en bois, la station-service ainsi que plusieurs installations en bois sur un marché adjacent ont été détruits.

Plus tard dans l'après-midi, vers 17h15, un second incendie s'est déclenché dans le quartier Virunga, avenue Mulamba.

Au total, neuf camions de pompiers de la MONUSCO ont été mobilisés, avec l'appui de la protection civile, sur ces deux sites pour maîtriser ces sinistres.