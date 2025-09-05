Congo-Kinshasa: Lancement imminent du contrôle des permis de conduire à puce

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère des Transports, Voies de communication et Désenclavement a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 4 septembre au soir, le déploiement national des opérations de contrôle des permis de conduire biométriques à puce. Cette mesure intervient après la fin de la période transitoire, échue le 30 juin 2025.

Le même jour, le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba a remis à son homologue de l'Intérieur, Jacquemin Shabani, des équipements de contrôle biométrique destinés à la Police nationale congolaise (PNC). Ces appareils mobiles permettront aux agents de la circulation routière de vérifier l'authenticité des permis de conduire sur le terrain.

« Cette acquisition facilitera le travail de terrain, garantira la sécurité routière et contribuera à lutter contre la falsification par des réseaux mafieux », a déclaré le commissaire divisionnaire Bale Kukay, en charge de la Police judiciaire.

Avant le lancement effectif des contrôles, une formation spécifique sera dispensée aux agents de la PNC dès la semaine prochaine.

Le ministère de l'Intérieur a salué cette innovation comme une avancée majeure vers la numérisation des services publics, dans le cadre de la modernisation du système de gestion des permis de conduire et du renforcement de la sécurité routière.

