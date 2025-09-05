Afrique: Elim/Mondial 2026 - La RDC dompte le Soudan du Sud (4-1) et se maintient en tête du groupe B

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont malmené, vendredi 5 septembre à Juba, les Bright Stars du Soudan du Sud sur le score de 4-1. Ce match rentrait dans le cadre de la 7eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026.

C'est Cédric Kakambu qui a ouvert la marque à la 14eme minute de jeu ; avant de doubler à la 37eme minute.

Dans une première mi-temps largement dominée par les Congolais, Mbuku a alourdi le score à la 46eme minute.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux équipes sont allées aux vestiaires sur le score de trois buts à zéro, en faveur de la RDC.

Le jeu a repris toujours sous domination des Léopards. C'est ce qui explique le but de Wissa, à la 57'.

Cependant, les Congolais se sont fait surprendre à la 68' par l'unique but du Soudan du Sud, réalisé par Keer Majak.

Dans la foule, Sébastien Desabre opère des changements dans le dernier quart d'heure : F. Mayele remplace C. Bakambu et G. Kalulu monte à la place de A. Wan-Bissaka. Autres changements dans le camp congolais : Mbuku cède à Bokonda et E Kayembe, à C. Pickel.

Avec cette victoire à l'étranger, la RDC consolide sa pole position au seuil du groupe B (en attendant l'issue du match Sénégal-Soudan) :

RD Congo : 16 points +7

Sénégal : 12 points +6

Soudan : 12 points +6

Togo : 4 points +6

Soudan du Sud : 3 points +7

Mauritanie : 2 points +6

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.