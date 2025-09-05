Afrique: Elim/Mondial 2026 - La RDC dompte le Soudan du Sud (4-1) et se maintient en tête du groupe B

Les Léopards de la RDC ont malmené, vendredi 5 septembre à Juba, les Bright Stars du Soudan du Sud sur le score de 4-1. Ce match rentrait dans le cadre de la 7eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026.

C'est Cédric Kakambu qui a ouvert la marque à la 14eme minute de jeu ; avant de doubler à la 37eme minute.

Dans une première mi-temps largement dominée par les Congolais, Mbuku a alourdi le score à la 46eme minute.

Les deux équipes sont allées aux vestiaires sur le score de trois buts à zéro, en faveur de la RDC.

Le jeu a repris toujours sous domination des Léopards. C'est ce qui explique le but de Wissa, à la 57'.

Cependant, les Congolais se sont fait surprendre à la 68' par l'unique but du Soudan du Sud, réalisé par Keer Majak.

Dans la foule, Sébastien Desabre opère des changements dans le dernier quart d'heure : F. Mayele remplace C. Bakambu et G. Kalulu monte à la place de A. Wan-Bissaka. Autres changements dans le camp congolais : Mbuku cède à Bokonda et E Kayembe, à C. Pickel.

Avec cette victoire à l'étranger, la RDC consolide sa pole position au seuil du groupe B (en attendant l'issue du match Sénégal-Soudan) :

RD Congo : 16 points +7

Sénégal : 12 points +6

Soudan : 12 points +6

Togo : 4 points +6

Soudan du Sud : 3 points +7

Mauritanie : 2 points +6