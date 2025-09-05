Sénégal: Finances publiques - Hausse de 73,9 milliards de FCFA de recettes de l'Etat en juin 2025

Les recettes totales de l'État du Sénégal se rehaussent de 73,9 milliards de FCFA au mois de juin 2025, après une progression de 41,0 milliards de FCFA en mai 2025, comparativement au mois précédent. C'est ce qui ressort du rapport des Repères statistiques publié mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de juin 2025, selon le tableau de suivi des recettes, les recettes totales de l'État ont haussé de 73,9 milliards de FCFA. D'après le rapport des Repères statistiques publié mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette augmentation est notée après une progression de 41,0 milliards de FCFA en mai 2025 comparativement au mois précédent.

« Ce gain est porté par le bon comportement des recettes fiscales (+76,8 milliards de FCFA), malgré la contraction des recettes non fiscales (-2,9 milliards de FCFA) au mois sous revue », explique le document.

En glissement annuel, poursuit le rapport de l'Ansd, les recettes totales de l'État augmentent de 52,7 milliards de FCFA au mois sous revue. Comparées au premier semestre de 2024, les recettes progressent de 19,0 %. Elles passent ainsi de 1 854,9 milliards de FCFA à 2 206,9 milliards de FCFA au premier semestre de l'année 2025.

Pour rappel, les recettes de l'État du Sénégal proviennent principalement des recettes fiscales, à savoir des impôts et taxes. Mais aussi, des recettes non fiscales telles que les revenus du patrimoine, les produits des amendes, et les cessions d'actifs ; et des dons budgétaires.