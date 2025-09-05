Afrique de l'Ouest: Forum AFS 2025 - Le Sénégal honore ses héros de l'agriculture et de l'élevage

5 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Le Sénégal a honoré pour la première fois ses héros de l'agriculture et de l'élevage à l'occasion du Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFS 2025) qui s'est tenu du 31 août au 5 septembre 2025 à Diamniadio.

Le Sénégal abrite depuis le 31 août dernier le Forum africain sur les systèmes alimentaires (AFS 2025). Cette rencontre a été l'occasion pour l'État de célébrer les acteurs distingués dans le secteur agricole et de l'élevage.

« Pour la première fois, les agriculteurs et éleveurs sénégalais ont été officiellement primés pour leur engagement exceptionnel et leur contribution déterminante à la construction de la souveraineté alimentaire nationale », s'est réjoui le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne.

Lors de cette cérémonie, le ministre souligne qu'il a remis ces distinctions en signe de « reconnaissance et de gratitude » envers ces acteurs de première ligne qui « nourrissent la Nation » et participent à son développement durable.

« Un hommage posthume a également été rendu à Ahmed Amar, figure emblématique du secteur, pour son apport remarquable, rappelant l'importance de préserver la mémoire de ceux qui ont tracé la voie », a-t-il indiqué.

Par cet acte historique, affirme le Dr Mabouba Diop, le Sénégal réaffirme son ambition de bâtir des systèmes alimentaires résilients et inclusifs, plaçant les producteurs au coeur de sa stratégie de développement.

