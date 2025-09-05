Afrique de l'Ouest: Marché du blé - Première expédition américaine vers le Sénégal depuis près d'une décennie

Les États-Unis vont expédier, pour la première fois depuis plus d'une décennie, du blé vers le Sénégal. Cette cargaison de blé américain chargée au port de Houston est destinée aux Grands Moulins de Dakar (GMD), selon une note publiée jeudi par l'ambassade des États-Unis à Dakar.

« Nous avons eu le plaisir de rencontrer les Grands Moulins de Dakar (GMD), filiale de Seaboard Corporation et l'une des plus grandes minoteries du Sénégal, à la veille de l'arrivée d'une cargaison de blé américain chargée au port de Houston », renseigne jeudi l'ambassade des États-Unis à Dakar via une note publiée sur X.

La même source précise que cette étape marque la première expédition de blé américain vers le Sénégal depuis près d'une décennie. Elle souligne, pour la partie américaine, « l'importance » de chaînes d'approvisionnement résilientes et le potentiel d'élargir davantage les échanges agricoles entre les États-Unis et le Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le blé rappelle la note, est un aliment de base au Sénégal, avec plus de 12 millions de baguettes consommées chaque jour. Le pays importe 100 % de ses besoins en blé, soit environ 860 000 tonnes par an / 360 millions d'euros, et des partenariats solides et fiables sont essentiels pour répondre à la demande.

« Les fournisseurs américains soutiennent la sécurité alimentaire du Sénégal grâce à l'exportation de blé de haute qualité et à des relations de long terme avec le secteur de la minoterie du pays », rapporte le texte.