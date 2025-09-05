Sénégal: Promotion de la culture bio - Des femmes de Kédougou à la pointe du combat

Dans le cadre de la promotion du maraîchage bio, des femmes du village de reclassement de Fadiga, région de Kédougou, promeuvent le développement durable. Dans leur périmètre, elles mènent des activités économiques soucieuses de proposer des produits sains et de respecter l'environnement.

Samedi 16 août dans Kédougou commune. Le climat est tellement imprévisible. Hier, le soleil se faisait désirer, aujourd'hui, il tape fort à Fadiga, une localité de reclassement social de lépreux. Ici, jadis village, accolé maintenant à la commune, du fait de la poussée anthropique, des femmes, à la force de leurs poignets, font germer salade, oignons, de la feuille de menthe (nana) et d'autres légumes frais, sans le moindre produit chimique.

En ce début d'après-midi, les différentes responsables se sont donné rendez-vous, comme chaque jour, au périmètre maraîcher, pour les travaux quotidiens. Les unes, houe à la main, désherbent, tandis que d'autres labourent la terre, pour installer de nouveaux semis. Au loin, une dame, inquiète du comportement de ses salades, essaie de comprendre pourquoi ses plants subissent des attaques de petits escargots.

Dans cet espace, plus d'une centaine de membres gagnent leur pain à la sueur de leur front. Néné Sylla, présidente du Gie, entourée de ses membres, vante les vertus des produits bio, et l'apport de cet espace commun qui leur permet de faire face aux aléas de la vie. « Avec notre manière de travailler la terre, nous préservons l'environnement et la biodiversité, et cette méthode de culture est mieux pour notre santé », a souligné Mme Sylla. Aujourd'hui, ces actrices de développement payent la scolarité de leur progéniture avec les fruits de leur besogne dans le périmètre. « Il y a parmi nos membres des soeurs qui n'ont pas encore de maris, et le jardin les aide à prendre en charge leurs dépenses », assure Mme Sylla.

Le soleil commence de plus en plus à décliner. Moment choisi par d'autres membres pour rallier leur lieu de travail. Aujourd'hui, pas besoin de beaucoup arroser. Le ciel est très généreux, depuis le 13 août, dans cette partie orientale du pays. Mais, sur un autre plan de feuilles de menthe (nana), Sira Cissokho, avec ces deux arrosoirs de 10 litres, parcourt une trentaine de mètres pour donner à boire à ces plantes. L'explication est simple. Pour elle, malgré l'hivernage, « je dois arroser mes feuilles de menthe pour leur donner plus de force, car il y a 48 heures, j'en ai récolté une bonne partie ».

Fadiga, célèbre grâce au bio

Dans la commune de Kédougou, les femmes de Fadiga sont célèbres grâce aux produits naturels proposés aux populations. Ici, tout est sain. Le compost est fait sur place, avec des matières organiques pour fertiliser la terre. Pour l'écoulement de la récolte, deux méthodes sont utilisées.

« Des commerçants viennent s'approvisionner directement dans notre champ, ou parfois, nous allons au marché, avec nos produits qui s'arrachent comme des petits pains », a assuré la présidente Néné Sylla. Cette capacité à proposer de la marchandise de bonne qualité est le fruit de plusieurs formations obtenues « grâce à des partenaires qui nous ont appris beaucoup de choses », a assuré Mme Sylla. Après chaque récolte, les femmes contribuent dans une caisse commune destinée à tous les membres. Aujourd'hui, des doléances ne manquent pas. Durant la période sèche, difficile de travailler, car les panneaux solaires ne peuvent pas fournir toute l'eau nécessaire, en plus d'un système d'irrigation existant, de moins en moins performant. De plus, la sécurisation du foncier du jardin est un besoin à satisfaire, et sa titrisation devrait permettre de le protéger.

Au chapitre des Sos, les membres rappellent que durant l'hivernage, « nous travaillons difficilement, car il y a beaucoup d'eau dans les champs », a confié la présidente. Le soleil décline de plus en plus, mais n'altère en rien l'engagement et l'enthousiasme de ces dames, qui ont fini de se faire un nom dans la commune, avec surtout leurs produits sains et frais.