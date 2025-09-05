Sénégal: Tourisme culinaire - Le Sénégal nourrit des ambitions pour le marché du halal

L'Agence sénégalaise de promotion touristique a clôturé, hier, trois journées de réflexion sur le développement du secteur de la gastronomie au Sénégal.

L'objectif principal de ces 72 heures de réflexion organisées dans le cadre du Forum africain sur les systèmes alimentaires était de faire du patrimoine culinaire sénégalais un levier de développement économique à travers la promotion de la destination Sénégal. Cet atelier international a réuni les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (Oci), Dakar ayant été désignée comme ville du tourisme 2025 par ladite organisation.

Lors de la cérémonie de clôture, hier, le directeur général de l'Aspt, Adama Ndiaye, s'est félicité de la qualité des travaux. Il a souligné que ces ateliers ont connu un franc succès, matérialisé par de fortes recommandations issues des échanges : « Il y a eu des échanges très riches, il y a eu également des recommandations très fortes qui vont nous permettre de poursuivre l'aventure », a-t-il déclaré. Il a notamment souligné la place importante que peut occuper le Sénégal dans le marché mondial du halal.

En effet, M. Adama Ndiaye estime que le choix porté sur Dakar comme ville touristique 2025 de l'Oci traduit la capacité du pays à proposer une offre touristique respectueuse des recommandations islamiques, notamment en matière de gastronomie : « Le Sénégal a une tradition culinaire saine qui s'inscrit effectivement dans cette dynamique », a-t-il ajouté, rappelant la volonté du Sénégal d'inscrire savamment le halal dans son offre touristique.

Adama Ndiaye a précisé que les orientations issues des discussions avec les parties prenantes, mais aussi avec les experts du Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques (Sesric), feront l'objet d'un partage avec les départements ministériels concernés, afin d'assurer une meilleure synergie dans la mise en oeuvre de la politique touristique du gouvernement.