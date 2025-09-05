Sénégal: Yaya Mamadou Sall - « Le gel des importations va renforcer la compétitivité de la filière »

Le gel des importations de bananes, décidé par l'Agence de Régulation des Marchés (Arm) à compter du 1er septembre 2025, suscite l'adhésion des producteurs.

Pour le président du Collectif des producteurs de bananes de Tambacounda, Yaya Mamadou Sall, cette mesure constitue un véritable levier de développement de la filière et un pas décisif vers l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2027. « Le gel des importations va motiver les producteurs et renforcer la compétitivité de la filière », se félicite-t-il.

Selon l'Arm, la production nationale attendue pour la campagne 2025 est estimée à 112.500 tonnes, concentrée principalement entre septembre et novembre ; ce qui permettra de couvrir plus de 90% des besoins. Les importations de bananes sont passées de 60.000 tonnes en 2020 à 30.000 tonnes, aujourd'hui. Cette mesure de gel des importations vise à réguler le marché, valoriser davantage la banane sénégalaise et réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger.

L'autre défi, c'est de limiter les pertes post-récolte qui ont atteint 30.000 tonnes l'année dernière. « Avec l'appui de l'État et des mesures de protection contre les inondations, nous atteindrons l'autosuffisance en 2027, avec une qualité garantie », assure M. Sall. Pour le leader des producteurs, les perspectives sont prometteuses : 1.000 hectares replantés en janvier devraient générer, à eux seuls, 45.000 tonnes, soit davantage que les importations annuelles. À ce jour, la filière banane emploie plus de 10.000 personnes à travers le pays.