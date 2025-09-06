Selon les informations communiquées par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), le Sénégal fait face à une alerte météo majeure, avec de fortes pluies attendues et des risques d'inondations du 5 au 7 septembre 2025. Ces prévisions ont été relayées par le ministre de l'Hydraulique, M. Cheikh Tidiane Dièye, qui a appelé la population à la plus grande vigilance.

Les cartes de prévision pluviométrique et de risques d'inondations publiées par l'ANACIM indiquent que plusieurs localités du pays sont particulièrement menacées.

Zones à risque

Les localités de Podor et Matam sont les plus exposées, avec un risque qualifié d'élevé. Les prévisions de pluie y sont de l'ordre de 50 à plus de 100 mm, pouvant causer un débordement du fleuve Sénégal dans ces régions du Nord et de l'Est.

Les zones de Bakel, Kanel, Diourbel, Mbacké et Saint-Louis sont classées en vigilance modérée.

Une vigilance faible est de mise pour Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Ziguinchor et Tambacounda.

Appel à la vigilance du ministre

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a souligné l'importance de la prudence : « La météo annonce que plusieurs localités de notre pays pourraient recevoir d'importantes quantités de pluie ces 72 prochaines heures, avec des risques d'inondations », a-t-il déclaré. Il a exhorté les populations à faire preuve de vigilance et de précaution afin de minimiser les risques sur les biens et les personnes, en complément des mesures préventives prises par les services de l'État.

Recommandations officielles

Face à cette situation, il est recommandé à tous les citoyens de rester vigilants et attentifs aux mises à jour météo, de suivre les consignes et les directives des autorités compétentes, et d'éviter de se rendre dans les zones inondables.