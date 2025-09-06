Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Baisse des eaux à Kédougou, Mako et Simenti, hausse à Gouloumbou

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée par deux tendances pendant ces 24 heures : une baisse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako et Simenti, et une hausse à Gouloumbou où la hauteur d'eau notée ce mardi matin à 08 h 00 est de 7,60 m contre 7,42 m le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00, soit une tendance à la hausse de 18 cm.

À Kédougou, il a été noté une légère baisse du plan d'eau de -4 cm ce matin à 08 h 00 par rapport à celui du 1eᣴ septembre à 08 h 00, et une baisse de -23 cm le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00 par rapport au niveau du 31 août à 08 h 00, soit une amplitude de fluctuation de -27 cm durant les dernières 48 heures.

Le bulletin hydrologique et la note d'information émis ce mardi 2 septembre par la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou renseignent qu'au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,61 m contre 4,65 m le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00.

« Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,15 m contre 4,18 m le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 3 cm.

Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,70 m contre 8,05 m le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 35 cm », révèle le bulletin hydrologique.

Toutefois, il indique qu'au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce mardi matin à 08 h 00 est de 7,60 m contre 7,42 m le 1eᣴ septembre 2025 à 08 h 00, avec une tendance à la hausse de 18 cm.

Au niveau des différents affluents du fleuve Gambie, on note majoritairement, dans le document, une tendance à la baisse. C'est le cas au niveau de la station de Diaguiri (affluent du fleuve Gambie en amont de Mako), de la station d'Afia Pont (Thiokoye), de la station de Niokolo Koba et de la station de Diahra Pont.

Quant à l'affluent de Goumbayel, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 2,05 m contre 2,03 m la veille, soit une tendance à la hausse de 2 cm, alors qu'au niveau de la station de Sinthiou Malème, les niveaux d'eau n'atteignent plus l'échelle.