Nigeria: Le Général Mbaye Cissé participe à la conférence des Chefs d'état-major des Armées africaines à Abuja

27 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Général Mbaye Cissé, Chef d'état-major général des Armées (CEMGA) du Sénégal, a pris part à la conférence des Chefs d'état-major des Armées africaines qui s'est tenue à Abuja, au Nigéria, du 25 au 27 août.

Placée sous le thème : « Le rôle de la collaboration stratégique de défense dans la lutte contre les menaces contemporaines à la paix et à la sécurité en Afrique », cette rencontre de haut niveau a réuni les responsables militaires du continent autour des enjeux sécuritaires actuels.

Les débats ont porté sur les multiples défis auxquels l'Afrique est confrontée, parmi lesquels la montée du terrorisme, la criminalité transnationale, la piraterie maritime et les conflits internes. Ces menaces, de plus en plus complexes et interconnectées, appellent des réponses coordonnées et une coopération accrue entre les armées africaines.

