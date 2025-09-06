Sénégal: Premier khalife Niassène - Papa Ass : l'érudit au coeur humble de Médina Baye

Né en 1928 à Taïba, dans le Saloum, Cheikh Abdoulaye Ibrahima Niass, surnommé Papa Ass, est l'une des figures emblématiques de Médina Baye. Fils du grand maître spirituel Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, il a marqué l'histoire de la cité par son savoir, sa simplicité et son sens profond du travail.

Un savoir précoce et universel

Dès son enfance, Papa Ass étonne par sa mémoire et sa curiosité. Il maîtrise le Coran très tôt et s'initie aux sciences islamiques : exégèse, droit musulman, métrique, logique, hadiths et biographie prophétique. À l'ombre de son père, il apprend, observe et devient un disciple fidèle, un confident discret mais attentif.

L'ambassadeur de la Fayda

Très jeune, il parcourt l'Afrique, portant le message de la Fayda Tijane : Nigéria, Ghana, Mali, Maroc... Partout, sa parole claire et son savoir solide impressionnent. Il devient un ambassadeur discret mais influent, contribuant au rayonnement international de Médina Baye et à sa reconnaissance au-delà du Sénégal.

Premier khalife Niassène

En 1982, après l'intérim de Serigne Aliou Cissé, Papa Ass devient le premier khalife directement issu de la lignée Niassène. Son khalifat, qui dure près de vingt ans, est marqué par la consolidation de la cité et le renforcement de son rayonnement. Il veille à l'unité de la famille et à la fidélité au message de Baye Niass, tout en inspirant les générations par son exemple et sa sagesse.

L'homme de la terre et du travail

Papa Ass n'était pas seulement un érudit. Il aimait la terre. Cultiver, semer, récolter : pour lui, travailler la terre était un acte de foi et un prolongement des enseignements prophétiques sur la dignité et le labeur. Cette simplicité et cette humilité le rendaient profondément accessible et admiré.