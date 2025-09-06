Sénégal: Bassin du fleuve Gambie - Nouvelle baisse des niveaux d'eau relevée le 3 septembre

Les niveaux d'eau du fleuve Gambie et de ses affluents ont enregistré une baisse généralisée ce mercredi, selon le dernier bulletin hydrologique.

À Kédougou, le fleuve a reculé à 3,94 m, soit -67 cm en 24 heures, tout en restant au-dessus du niveau de 2024 (3,03 m). À Simenti, la cote atteint 7,22 m (-48 cm), et à Mako, 3,93 m (-22 cm).

Les affluents affichent des tendances similaires. À Diaguiri, le niveau est descendu à 3,32 m (-61 cm). À Afia Pont, il est mesuré à 1,79 m (-4 cm). Niokolo Koba recule à 5,73 m (-6 cm), tandis que Diahra Pont reste stable à 1,30 m. Seule la station de Goumbayel enregistre une légère hausse à 2,07 m (+2 cm). À Sinthiou Malème, les niveaux sont devenus trop bas pour être relevés.