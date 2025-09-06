Le détachement d'incendie et de secours du groupement numéro 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a effectué 41 sorties pour plusieurs sortes d'interventions lors de la couverture sécuritaire et médicale du gamou dans la circonscription administrative de Kaolack et ses environs.

Le commandant Erasme Sambou, commandant dudit groupement, a souligné que les interventions les plus marquantes restent les accidents de la circulation au nombre de 20 totalisant 48 victimes, dont cinq décédées, notamment l'accident qui a lieu entre Matam et Linguère.

Selon lui, ce détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a pour mission d'assurer dans sa zone d'intérêt opérationnelle du 2 au 6 septembre 2025 la prévention et les secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique.

« Le détachement s'active dans la lutte contre les incendies et autres catastrophes de toute nature comme les inondations contre lesquelles nous luttons depuis quelques mois avec des résultats satisfaisants sans oublier les secours d'urgence, les ravitaillements et les autres activités liées à la sécurité », a précisé le commandant Sambou.

De l'avis de ce dernier, le dispositif est articulé en deux échelons : un premier chargé de la sécurisation des sites de rassemblement humain et un deuxième tenant les axes menant vers Kaolack.

En termes de moyens, d'après lui, la brigade a engagé 173 gradés et sapeurs, dont cinq officiers, 42 sous-officiers et 126 militaires du rang. Quant aux moyens matériels, elle a engagé neuf ambulances avec d'autres moyens spéciaux mais aussi déployé plusieurs engins de lutte contre les incendies au nombre de 10, dont trois camions-citernes de grande capacité.

Le commandant Sambou, le dispositif compte des moyens nautiques, à savoir une vedette-ambulance et deux zodiacs avec lesquels le détachement assure la sécurité des pèlerins des îles du Saloum au niveau des points d'embarquement et de débarquement.

L'officier des sapeurs-pompiers a invité les pèlerins et les usagers de la route « à redoubler de vigilance, de prudence et à respecter le Code de la route » sur le chemin de retour.