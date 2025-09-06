Sénégal: Essing, Dialang, Darsalam, Dioher, Bafican - Ces villages qui voient la lumière après des décennies dans le noir

Après la sécurisation réussie par les forces de défense et de sécurité, la commune de Nyassia est en train de vivre un tournant important. La lumière, fruit de l'électrification enclenchée dans la zone, chasse désormais les ténèbres ayant longtemps plombé le quotidien des populations. Huit nouveaux villages viennent de s'ajouter à Nyassia et Darsalam qui étaient jusqu'en mai 2025, les seules localités sur les 25 villages à bénéficier du courant électrique.

KALEANE - Le village de Dialang, situé dans l'arrondissement de Nyassia a vécu une ambiance carnavalesque quand la lumière a jailli pour la première fois dans cette localité d'Essing (conglomérat de villages ayant le même dialecte). « Le courant a été mis en service vers le début du mois de mai dernier. C'était une ambiance de fête. Les populations ont chanté, dansé jusque, tard dans la nuit. Les enfants se sont même permis d'organiser un match nocturne », relate avec joie, le chef du village Louis Batiga. Deux mois après, cette lumière qui vient satisfaire une vieille doléance est en train de transformer le quotidien des habitants de cette bourgade de la commune de Nyassia. Une assertion confirmée par Christiana Manga, gérante d'une buvette. « C'est la fin d'un calvaire de plusieurs années », jubile-t-elle.

Pour rafraîchir sa boisson afin de satisfaire sa clientèle, cette jeune dame, la trentaine, s'approvisionnait en glace tous les jours à Nyassia distant de trois kilomètres de son village. « Cela me coûtait cher. Il fallait payer tous les jours, s'acquitter des services d'un conducteur de moto-taxi pour renouveler la glace. Mais, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un réfrigérateur pour booster mes revenus », exulte Christiana Manga. Aussi, le chef de village de Dialang, estime-t-il que « l'arrivée du courant met fin aux déplacements incessants à Nyassia pour charger les téléphones portables ». Mieux encore, Louis Batiga précise que, cela va réparer une iniquité dans le domaine de l'éducation. « Dès l'année prochaine, nos enfants pourront se familiariser avec l'outil informatique.

Ils pourront réviser chez eux sans contraintes liées à l'absence d'électricité. Cela va encourager nos parents cadres qui hésitaient à revenir à cause de ce problème. Parce qu'il y aura de la sécurité et avec l'électricité, ils pourront travailler en toute quiétude », analyse M. Batiga, par ailleurs, président du Collectif des chefs de villages de la commune de Nyassia. De belles perspectives pour 21 villages

Cette extension électrique qui réjouit les populations de Dialang concerne également sept autres villages de la commune de Nyassia. Il s'agit d'Étomé, Bafican, Dioher, Kaléane, Toubacouta où le courant est déjà mis en service et Kaguite où les travaux d'installation seront bientôt bouclés. « Ces réalisations sont l'oeuvre de la société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) dans le cadre du projet AO5620 », renseigne le sous-préfet de l'arrondissement de Nyassia, Moussa Aly Bâ. Le Village de Kaïlou, ajoute-t-il, est aussi enrôlé par le projet Pamacel.

Le sous-préfet annonce l'électrification prochaine du village de Mahamouda, toujours dans la même commune. « Celle-ci sera réalisée par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Les études topographiques sont déjà faites et les travaux sur le terrain ne devraient pas tarder. Il faut aussi rappeler que l'Agence nationale des énergies renouvelables a offert à la commune de Nyassia 200 lampadaires solaires qui sont utilisés pour éclairer certaines rues et places publiques dans les villages de la commune », certifie le chef de l'exécutif local dont le plaidoyer permanent en direction des hautes autorités est salué par les populations.

À l'en croire, le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) prévoit d'électrifier les villages de Boffa-Bayotte et Bouhouyou tandis que le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) va se charger du village d'Étafoune qui est déjà accompagné en kits solaires.

De l'avis du sous-préfet, Moussa Aly Bâ, les villages de Bacounoume, Bazéré, Édiouma, Étafoune, Kazoulou et Kouring vont être enrôlés par le projet régional d'accès à l'électricité et système de stockage d'énergie par batterie (Best). À terme donc, informe M. Bâ, 21 villages sur les 25 que compte la commune de Nyassia seront électrifiés. « Il ne restera que Bagam où les populations ne sont pas encore de retour malgré les opérations de sécurisation qui ont été menées dans la zone. Et Badem, Kassou-Sénégal et Bougnak où les populations ont entamé un processus de retour », conclut le sous-préfet de Nyassia, sous un air d'espoir.