Afrique: Mondial 2026 (Q) - Les Lions doivent rugir face au Soudan avant le test de Kinshasa

L'équipe nationale du Sénégal se dirige vers des matchs décisifs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Pape Thiaw affronteront, pour la septième journée, le Soudan ce vendredi 5 septembre, avant de croiser la République Démocratique du Congo le 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa, pour le compte de la huitième journée.

À l'approche de ces journées décisives, la RDC est leader du groupe avec 13 points, suivie du Sénégal et du Soudan qui comptent chacun 12 points. D'où l'importance de ces deux prochaines journées. Aucune équipe ne peut se permettre de perdre. Même un match nul pourrait s'avérer décisif. Pour s'en sortir, il faudra viser les 6 points.

Sénégal vs Soudan, le match piège

Si l'affiche Sénégal - RDC attire toutes les attentions dans cette fenêtre des éliminatoires, il ne faudra pas négliger le duel contre le Soudan ce vendredi à Diamniadio.

Les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises, pour trois victoires des Lions et un match nul en mars 2025 en Libye (0-0). Ce jour-là, face à un bloc bas soudanais bien en place, les Lions n'avaient pas trouvé la faille et avaient même concédé plusieurs occasions dangereuses. Ils avaient pu compter sur un excellent Édouard Mendy et sur le manque de réalisme des attaquants soudanais.

À l'issue de ce nul, le Soudan avait pris la tête du groupe avec 11 points, devant le Sénégal (9 points), et avait la possibilité de creuser l'écart face au Soudan du Sud. Mais les Crocodiles du Nil avaient été accrochés (1-1) et leur avance n'avait duré qu'une journée.

De son côté, le Sénégal s'était imposé face au Togo (2-0) à Diamniadio, repassant devant le Soudan à la différence de buts (12 points chacun). Les deux nations restent cependant derrière la RDC, solide leader avec 13 points.

Le match retour contre le Soudan s'annonce donc crucial et pourrait permettre à l'une des deux équipes de prendre une option sur la qualification.

Éviter de devenir des Martyrs à Kinshasa

Après le duel face au Soudan, les Lions enchaîneront le mardi 9 septembre à 16h au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, pour le choc de la huitième journée.

Beaucoup le considèrent comme le match qui décidera du billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Sénégal visera la victoire pour prendre la tête du groupe B, mais les Léopards, eux, voudront défendre leur première place et se rapprocher d'une qualification historique à la Coupe du Monde, la première depuis 1974. Le Sénégal vise de son côté une troisième qualification de suite à la Coupe du Monde après 2018 et 2022.

Sébastien Desabre a renforcé son groupe avec l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka et pourra compter sur un Yoane Wissa en pleine confiance après sa signature à Newcastle. Le duel promet d'être explosif dans un stade avec une pelouse synthétique qui sera plein à craquer. Aucune équipe n'a droit à l'erreur à ce stade avancé des éliminatoires.

La dernière confrontation entre les deux nations à Kinshasa remonte aux qualifications de la CAN 2012. Les supporters congolais en gardent un souvenir amer : les Lions, portés par Mamadou Niang, s'étaient imposés 4-2 avec un triplé de l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille.

Un autre élément à souligner : la dernière défaite du Sénégal face au Congo remonte à la CAN 1968 (2-1). Depuis, les Lions n'ont plus perdu contre les Léopards, ce qui pourrait leur donner un avantage psychologique au moment d'aborder ce choc décisif.

Le Sénégal, qui se dirige vers ces matchs importants, a son destin entre les mains. Il ne faudra pas espérer une contre-performance d'une autre équipe, il faudra faire le boulot soi-même en s'imposant d'abord face au Soudan puis face à la RDC.

Classement de la Poule B :

1- République Démocratique du Congo 13 points +5

2- Sénégal 12 points +7

3- Soudan 12 points +6

4- Togo 4 points

5- Soudan du Sud 3 points

6- Mauritanie 2 points

Programme des 7e et 8e journées du groupe B :

Vendredi 5 septembre

Soudan du Sud vs RDC à 12h GMT

Mauritanie vs Togo à 19h GMT

Sénégal vs Soudan à 19h GMT

Mardi 9 septembre

RDC vs Sénégal à 16h GMT

Togo vs Soudan à 16h GMT

Mauritanie vs Soudan du Sud à 19h GMT