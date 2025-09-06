Sénégal: Coupe du monde - L'Allemagne a concédé la première défaite de son histoire à l'extérieur en qualifications

L'Allemagne a raté sa rentrée. Ce jeudi 4 septembre, pour la 1ère journée de qualification au Mondial 2026, la Mannschaft a perdu 0-2 en Slovaquie. Certes, ce n'était qu'un premier match, mais le revers est historique pour les Allemands : c'est en effet leur première défaite à l'extérieur dans un match de qualification à la Coupe du monde.

De plus, avant cette défaite, l'Allemagne n'avait perdu que trois fois dans une campagne de qualification au Mondial et c'était à domicile. Il y a eu des défaites contre le Portugal en 1985, face à l'Angleterre en 2001 et devant la Macédoine du Nord en 2021. Le sélectionneur, Julian Nagelsmann, a d'ailleurs laissé exploser sa colère après la partie. « À part deux ou trois joueurs blessés, ce sont les meilleurs joueurs que nous ayons en Allemagne.

La prochaine fois, il faudra peut-être faire appel à des joueurs moins talentueux, mais qui donneront tout sur le terrain. J'ai confiance en mes joueurs, mais être simplement meilleur que l'adversaire ne suffit pas si l'on ne fait pas preuve de volonté et d'envie. Pourquoi pensez-vous qu'une équipe comme Wiesbaden a failli faire match nul 2-2 contre le FC Bayern ? Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de qualités, mais parce qu'ils ont fait preuve d'émotion et d'envie ».