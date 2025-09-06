Afrique: Qualifications Mondial 2026 - Aliou Cissé signe sa première victoire avec la Libye contre l'Angola

4 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Cinq mois après sa nomination à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé a décroché sa toute première victoire sur son nouveau banc. L'ancien sélectionneur du Sénégal a mené ses troupes à un succès précieux contre l'Angola (1-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, au terme d'une rencontre disputée au Stade National du 11-Novembre.

Un but inscrit par Ezzeddin Amer Faraj El Maremi en début de seconde période a suffi au bonheur des « Chevaliers de la Méditerranée ». Cette victoire marque un tournant pour Aliou Cissé et son équipe, qui, après un début d'aventure délicat, remet son destin entre ses mains. Ce résultat permet à la Libye de se positionner à la troisième place de son groupe, derrière le Cap-Vert et le Cameroun. La sélection libyenne cherchera à enchaîner une deuxième victoire consécutive lors de sa prochaine rencontre, qui l'opposera à l'Eswatini.

