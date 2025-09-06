Afrique: Qualifications Mondial 2026 - Le sprint final est lancé

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique entrent dans leur phase décisive.

Après la septième journée, les classements commencent à se dessiner, avec des leaders qui confirment leur position et des poursuivants qui luttent pour la tête de leur groupe. Le format de qualification prévoit que les 9 vainqueurs de groupe se qualifient directement pour le Mondial, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affrontent en un mini-tournoi pour déterminer le représentant de la CAF en barrage intercontinental.

Certaines équipes ont pris une avance considérable et ont déjà un pied au Mondial. C'est le cas de l'Égypte (Groupe A), de la Côte d'Ivoire (Groupe F) et du Ghana (Groupe I), qui comptent respectivement 16 points avant la journée. L'Algérie, avec sa victoire solide 3-1 face au Botswana ce jeudi, porte son total à 18 points et est plus que jamais en position très favorable dans le Groupe G. La Tunisie a également conforté sa place de leader du Groupe H avec une victoire sans appel 3-0 contre le Libéria, portant son total de points à 19. Le Maroc, avec 15 points dans le Groupe E, reste largement en avance sur son dauphin.

Les duels de cette 7e journée

Plusieurs affiches de cette 7e journée sont cruciales pour la suite de la compétition. Dans le Groupe B, le Soudan du Sud va accueillir la RD Congo (13 points et leader du groupe). Le Sénégal (12 points) et le Soudan (12 points) s'affronteront à 19h00 GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le vainqueur de ce match prendra seul la deuxième place, ou même la première place si la RD Congo ne gagne pas. Le match entre l'Ouganda (9 points) et le Mozambique (12 points) dans le Groupe G sera également déterminant, le résultat pouvant redistribuer les cartes pour la deuxième place.

La lutte pour la deuxième place et la chance d'un barrage

La course pour la deuxième place est intense dans plusieurs groupes, car elle offre la possibilité de participer au mini-tournoi pour le barrage intercontinental. Dans le Groupe B, la RD Congo (13 points), le Sénégal et le Soudan (12 points chacun) sont au coude à coude. Le Burkina Faso (11 points) est en embuscade derrière l'Égypte dans le Groupe A.

Les résultats de ce jeudi ont également mis de l'huile sur le feu dans d'autres groupes :

Dans le Groupe D, le Cameroun a fait un grand pas en avant en dominant l'Eswatini 3-0, portant son total de points à 15. Il talonne désormais le Cap-Vert, vainqueur 1-0 de l'Île Maurice et qui totalise désormais 16 points.

Dans le Groupe I, les victoires de Madagascar 2-0 et du Mali 3-0 respectivement contre la Centrafrique et les Comores ont complètement redistribué les cartes. Le Mali et les Comores sont à égalité avec 12 points, tandis que Madagascar prend l'avantage avec 13 points, s'installant à la deuxième place derrière le Ghana.

La Libye s'est imposée 1-0 face à l'Angola, relançant totalement la course à la qualification dans le Groupe D.

La victoire 3-2 de la Guinée équatoriale sur Sao Tomé-et-Principe les maintient dans la course pour la deuxième place dans le Groupe H.

Les équipes en danger

Pour certaines équipes, cette 7e journée pourrait marquer la fin de leurs espoirs de qualification. Le Congo (Groupe E) est déjà éliminé avec 0 point. Les Seychelles (Groupe F) et le Tchad (Groupe I), avec 0 point, sont également hors course. La défaite de Sao Tomé-et-Principe 2-3 contre la Guinée Équatoriale a officiellement scellé leur élimination du Groupe H. De nombreuses autres équipes sont en bas de classement et doivent impérativement gagner pour maintenir un mince espoir. C'est le cas de la Gambie, de l'Eswatini, du Lesotho, de la Somalie et de la Mauritanie, qui sont toutes en bas de classement de leurs groupes respectifs.

Calendrier de la 7e journée (suite)

Vendredi 5 septembre 2025

Somalie vs Guinée (12h00 GMT)

Soudan du Sud vs RD Congo (12h00 GMT)

Namibie vs Malawi (13h00 GMT)

Kenya vs Gambie (13h00 GMT)

Ouganda vs Mozambique (16h00 GMT)

Lesotho vs Afrique du Sud (16h00 GMT)

Congo vs Tanzanie (16h00 GMT)

Djibouti vs Burkina Faso (16h00 GMT)

Bénin vs Zimbabwe (16h00 GMT)

Mauritanie vs Togo (19h00 GMT)

Sénégal vs Soudan (19h00 GMT)

Côte d'Ivoire vs Burundi (19h00 GMT)

Égypte vs Éthiopie (19h00 GMT)

Maroc vs Niger (19h00 GMT)

Samedi 6 septembre 2025

Nigeria vs Rwanda (16h00 GMT)

Le point sur les poules après les matchs de ce jeudi

Groupe A-Classement : 1. Égypte (16 pts, +12), 2. Burkina Faso (11 pts, +6), 3. Sierra Leone (9 pts, 0), 4. Éthiopie (6 pts, 0), 5. Guinée-Bissau (7 pts, -2) et 6. Djibouti (1 pt, -16)

Groupe B-Classement : 1. RD Congo (13 pts, +5), 2. Sénégal (12 pts, +7), 3. Soudan (12 pts, +6), 4. Togo (4 pts, -3), 5. Soudan du Sud (3 pts, -8) et 6. Mauritanie (2 pt, -7)

Groupe C-Classement : 1. Afrique du Sud (13 pts, +5), 2. Rwanda (8 pts, 0), 3. Bénin (8 pts, -1), 4. Nigeria (7 pts, +1), 5. Lesotho (6 pts, -1), et 6. Zimbabwe (4 pts, -4).

Groupe D-Classement : Cap-Vert (16 pts, +4), 2. Cameroun (15 pts, +11), 3. Libye (11 pts, +0), 4. Angola (7 pts, -1), 5. Maurice (5 pts, -6) et Eswatini (2 pts, -8)

Groupe E-Classement : 1. Maroc (15 pts, +12), 2. Tanzanie (9 pts, +1), 3. Zambie (6 pts, +2), 4. Niger (6 pts, +2), 5. Congo (0 pts, -17) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F-Classement : 1. Gabon (18 pts, +10) 2. Côte d'Ivoire (16 pts, +14), 3. Burundi (10 pts, +6), 4. Kenya (6 pts, +3), 5. Gambie (4 pts, -1) et 6. Seychelles (0 pt, -28)

Groupe G-Classement : 1. Algérie (18 pts, +12), 2. Mozambique (12 pts, -1), 3. Botswana (9 pts, -1), 4. Ouganda (9 pts, -1), 5. Guinée (7 pts, -1), et 6. Somalie (1 pt, -8).

Groupe H-Classement : 1. Tunisie (19 pts, +12), 2. Namibie (12 pts, +6), 3. Liberia (10 pts, +à), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -3), 5. Malawi (6 pts, -2) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -13)

Groupe I-Classement : 1. Ghana (16 pts, +10), 2. Madagascar (13 pts, +5), 3. Mali (12 pts, +7), 4. Comores (12 pts, -1) 5. Centrafrique (5 pts, -5) et 6. Tchad (1, -14).