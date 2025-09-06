Sénégal: Mondial 2026 (Q) - La RD Congo étrille le Soudan du Sud et met la pression sur le Sénégal

5 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La RD Congo n'a pas fait dans la dentelle. Opposés au Soudan du Sud dans le cadre de la 7e journée de qualification au Mondial 2026, les Léopards l'ont emporté 4-1 ce vendredi 05 septembre 2025. Cédric Bakambu (13e, 36e), Nathanaël Mbuku (45+1) et Yoanne Wissa (57e) ont scoré pour les Congolais. Alors que côté sud-soudanais, Keer Mangar Majek a réduit la marque (68e).

Cette victoire permet à la RD Congo de conserver la tête du groupe B (16 points), mais aussi de mettre la pression sur le Sénégal (2e, 12 points) et le Soudan (3e, 12 points), qui s'affrontent à 19h GMT. Par ailleurs, Congolais et Sénégalais se retrouvent le mardi 9 septembre 2025 pour la 8e journée.

