Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 septembre 2025

revue de presse

Afrique : Des IA en langues locales pour réduire la fracture numérique

Des initiatives sont en cours en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria pour créer plus d’outils d’IA en langues africaines. Des chercheurs ont déjà enregistré plus de 9 000 heures de discours local afin d’élargir l’accès à cette technologie révolutionnaire sur le continent.

Alors que l’utilisation des modèles de langage basés sur l’intelligence artificielle (IA) explose, avec de nombreux sites web alimentés par l’IA intégrés dans la vie quotidienne, certains en Afrique craignent que leurs populations soient exclues des logiciels principalement occidentalisés.

Malgré la richesse linguistique de l’Afrique, où plus d’un quart des langues mondiales seraient présentes selon certaines estimations, cette diversité est encore peu représentée dans le développement de l’IA. (Source Africanews)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Qualifs Mondial 2026 : Les Lions assurent face au Soudan et donnent rendez-vous à la RD Congo

Pas trop inquiétés mais pas si brillants non plus, les Lions ont fait le nécessaire face au Soudan pour décrocher la victoire (2-0) dans cette 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Avant le gros choc de mardi prochain face à la RD Congo ; à Kinshasa, les hommes de Pape Bouna Thiaw reviennent à un point des Congolais.

L’essentiel est au rendez-vous. Mise sous pression par la République démocratique du Congo, largement victorieuse du Soudan du Sud un peu plus tôt dans la journée (4-1), l’Equipe Nationale du Sénégal a repris son point de retard sur la sélection congolaise en dominant son homologue du Soudan (2-0), ce vendredi soir au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Kalidou Koulibaly, capitaine et taille patron, et Pape Matar Sarr ont assuré un succès qui permettra aux Lions de reprendre la première place en cas de victoire en RDC, mardi. (Source Wiwsport)

Guinée – Référendum constitutionnel : Les journalistes appelés à faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information

21 septembre 202, une date qui s’avère déterminante pour l’avenir politique de la Guinée. Dans quelques semaines, les Guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Alors que la campagne pour le référendum bat son plein, les journalistes sont appelés à faire preuve de déontologie pour lutter contre la désinformation.

Cette campagne référendaire est surtout marquée par des partis quelque peu effacés du paysage politique. A l’approche du vote, les autorités avaient en effet suspendu pour trois mois plusieurs formations. Sur cette liste : le Rassemblement du peuple de Guinée, l’Union des forces démocratiques de Guinée et le Parti du renouveau et du Progrès.

Une suspension qui a par la suite impactée la sphère médiatique : les médias ont été interdits de donner la parole aux partis politiques dissous ou suspendus. Une directive donnée par la Haute autorité de la communication qui est finalement revenue sur sa décision. (Source Africa 24)

CEMAC : Oligui Nguema attendu à Bangui pour le sommet des chefs d’État

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, participera le 10 septembre 2025 à Bangui à la 16ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Aux côtés de ses homologues de la sous-région, le chef de l’État gabonais prendra part à un rendez-vous stratégique pour l’avenir de l’intégration régionale.

Annoncée par un communiqué officiel de la présidence, la présence du numéro un gabonais à ce sommet illustre l’engagement renouvelé du Gabon au sein de l’espace communautaire. Cette rencontre réunira les six chefs d’État membres de la CEMAC : Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou Nguesso (Congo), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique) et Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon). (Source GabonMediaTime)

Togo : 270 000 nourrissons ciblés chaque année par le vaccin antipaludique

Le ministre de la Santé, Tchin Darré, a lancé jeudi à Sokodé (région Centrale) la campagne de vaccination contre le paludisme.

Le vaccin sera administré en quatre doses : trois premières entre 5 et 7 mois, puis une quatrième à 15 mois. L’objectif est de cibler chaque année près de 270 000 nourrissons dans les six régions sanitaires avec une couverture vaccinale d’au moins 80% pour la première dose.

Malgré les avancées, le paludisme reste l’une des principales causes de morbidité et de mortalité au Togo. (Source Togonews)

Maroc/Médias et RS : Vers une couverture sportive coordonnée

Spécialistes et professionnels des médias ont souligné l’importance d’une coopération renforcée entre médias traditionnels et réseaux sociaux dans la couverture des événements sportifs, lors de la conférence « Future Media Initiative » tenue à Rabat, jeudi 4 septembre, a constaté APA.

Lors d’une rencontre internationale réunissant à Rabat plus de 150 journalistes, créateurs de contenu et experts en communication, l’accent a été mis sur les transformations majeures du paysage médiatique. Les participants à la conférence « Future Media Initiative » ont souligné que « les missions des médias traditionnels et des nouveaux médias se croisent de plus en plus », insistant sur l’importance de partager expériences et savoir-faire pour optimiser la couverture des grands événements sportifs. (Source apanews)

Drone abattu : Le Mali dépose une requête contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice

Le Mali a annoncé le 4 septembre 2025 avoir déposé auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête contre l'Algérie qu'elle accuse d'avoir abattu début avril 2025 un drone de son armée en territoire malien.

Le ton monte à nouveau entre le Mali et son voisin l’Algérie. La junte malienne a annoncé jeudi dans un communiqué avoir déposé auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête contre l’Algérie qu’elle accuse d’avoir abattu début avril un drone de son armée en territoire malien. (Source RFI)

En Côte d'Ivoire, le stress à l'approche de la rentrée

A quelques jours de la rentrée, il est difficile de circuler à Adjamé, entre les vendeurs ambulants, les vendeurs à la sauvette et les véhicules qui circulent dans le quartier. En face de la grande mosquée de la commune, Marcel Gossy vend des fournitures d’école sur une bâche dépliée sur le trottoir.

"On vend les livres de CP1 jusqu’en terminale. Les livres coûtent souvent 3 000 francs CFA, les magasiniers (les libraires, ndlr), eux ne diminuent pas. Alors qu’avec nous, ici, on peut diminuer pour vous. Les livres de 3 000 on peut vous les laisser à 2 800 ou 2 500 francs. C’est une manière d’aider les parents d’élèves."

A quelques mètres de lui, un jeune garçon de 16 ans transporte un grand carton contenant des fournitures d’école. Il s’appelle Ange-Maurice. Il est arrivé de Daloa, une ville située dans le centre-ouest du pays, pour faire les courses de sa rentrée scolaire, comme beaucoup d’autres personnes qui circulent dans les rues d’Adjamé. Ange-Maurice se dit prêt pour la rentrée. (Source Deutsche Welle)

Bénin : Ce que Les Démocrates ont dit au cours de leur conférence

Les responsables du parti de l’opposition Les démocrates ont tenu ce vendredi un point de presse au siège de leur formation politique à Cotonou.

Au cours de ce point de presse, Les démocrates ont dénoncé des manœuvres en cours pour les empêcher de participer aux élections présidentielles de 2026.

« Il nous est revenu que des manœuvres sordides sont orchestrées à l’endroit de certains députés de l’opposition dans le vil dessein de les emmener à démissionner de leur parti, à démissionner de leur poste de député à l’Assemblée nationale ou à renier totalement leur propre signature sur leur formulaire de parrainage », ont déploré les conférenciers. (Source beninwebtv

Madagascar/ Barea : Vers une mise aux normes de la CAF

Le Conseil des ministres du 3 septembre dernier a validé le déblocage d’un budget destiné à la mise en conformité du Stade Barea.

Les travaux concerneront l’extension des gradins et l’amélioration des accès d’urgence, incluant la réhabilitation des portails afin de prévenir tout risque de bousculade. Le précédent refus d’homologation par la CAF était notamment lié à la qualité du gazon.

Des mesures correctives ont été engagées, et une nouvelle visite d’évaluation est attendue prochainement. L’objectif est clair : doter les Barea d’une infrastructure répondant aux standards internationaux, dans la continuité de leur performance remarquable au CHAN. (Source Midimadagasikara)



