Tunisie: Le CNOPT soutient les mesures du gouvernement pour améliorer la gouvernance pharmaceutique

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a exprimé, ce vendredi, son soutien aux décisions du Conseil ministériel restreint (CMR) du 3 septembre 2025, visant à rationaliser et à améliorer la gouvernance du secteur pharmaceutique, notamment à travers la garantie d'un approvisionnement régulier en médicaments et la révision du système d'assurance maladie.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le CNOPT a souligné l'importance d'appliquer ces mesures sur le terrain, réaffirmant son appui total à toute initiative visant à garantir la satisfaction des besoins des citoyens en matière de médicaments.

Parmi les décisions annoncées, le CNOPT a cité le développement d'une plateforme numérique destinée à suivre l'approvisionnement du marché national en médicaments, permettant de détecter les ruptures actuelles ou potentielles et d'y remédier de manière proactive.

Dans ce contexte, le CNOPT signale qu'il avait proposé le lancement et le développement de cette plateforme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a par ailleurs salué les efforts des pharmaciens pour assurer l'accès des patients aux médicaments sur l'ensemble du pays malgré les difficultés, appelant l'ensemble des acteurs du système de santé à une gestion rationnelle de l'usage des médicaments à tous les niveaux, dans un esprit de coopération et de complémentarité pour le bien du patient et de la société.

Présidé par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, le CMR avait recommandé le renforcement des ressources financières de la Pharmacie centrale de Tunisie, l'intensification du contrôle de la chaîne du médicament afin d'en améliorer la gouvernance, ainsi que le suivi de l'approvisionnement du marché local via une plateforme numérique pour optimiser la distribution et la gestion des stocks.

Le Conseil avait également approuvé la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion du système pharmaceutique, la réalisation d'une transformation numérique globale, la réduction des délais d'examen des demandes d'AMM (Autorisation de mise sur le marché) pour les médicaments importés sans équivalent local, ainsi qu'une révision profonde et globale du système d'assurance maladie.