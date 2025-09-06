Tunisie: Plein feu sur ghassen maatougui - Puissant, polyvalent et intelligent

Ghassen Maâtougui symbolise cette nouvelle vague de latéraux modernes à la palette de jeu riche et variée.

- Maâtougui, arrière droit de 20 ans, trace tranquillement son sillon cette saison et monte en régime surtout. Pur produit de l'Espérance Sportive de Tunis, le latéral droit, prêté la saison écoulée aux Capbonais de l'AS Soliman, a même élargi sa palette depuis quelque temps déjà, se montrant capable de piquer vers l'axe de la défense dans un système à trois et même d'avancer carrément d'un cran dans un rôle de piston ou encore prendre carrément le couloir droit en tant qu'ailier hybride.

Défenseur polyvalent, Maâtougui dispose donc d'un registre riche et varié avec de la solidité défensive, une reconversion sans adaptation en cours de jeu, que ce soit dans l'axe ou sur l'aile droite, de la percussion, une bonne qualité de centre et une aisance balle au pied. Que demander davantage pour une pépite de 20 ans apprécié aussi depuis quelque temps en sélection des jeunes aux côtés d'autres jeunes promesses du football tunisien tels que l'ex-Clubiste et Zarzissien Youssef Snana et de l'Etoilé Raki Aouani.

Un titulaire indiscutable

En club à présent, prêté à l'Avenir Sportif de Soliman la saison dernière, Maâtougui a vite fait de s'illustrer et de percer. En clair, le jeune international s'est distingué par sa rigueur, sa régularité et son adaptation express au sein de l'effectif capbonais. 30 matchs disputés, dont 29 en championnat, ont fait de lui le joueur le plus utilisé de l'équipe, celui qui s'impose de suite en tant que titulaire indiscutable, capable de rassurer derrière tout en se projetant et en pesant devant, bref, un arrière plus qu'intéressant, au profil offensif affirmé.

Adroit au moment d'armer sa frappe, vif et rapide, Maâtougui a tout d'un grand et s'est montré indispensable à Soliman grâce à sa polyvalence, alternant entre son flanc de prédilection, l'axe mais aussi la récupération au milieu ou encore le couloir d'attaque. En clair, nous sommes en présence d'un joueur qui répond aux besoins de son équipe et qui semble assez mûr tactiquement pour son âge.

Volet sollicitations à présent, Maâtougui était dans le viseur de l'US Monastirienne, la saison passée, mais l'EST a décliné la proposition émise par les Bleus, convaincue du potentiel de son joueur, un jeune compétiteur capable à la fois d'imposer sa vélocité défensive, de se projeter rapidement en situation de possession et de créer ainsi le surnombre recherché.

Qu'en sera-t-il pour lui cette saison ? A l'EST, là où la concurrence bat son plein sur le flanc droit avec la présence de Bouchniba, Ben Ali, Keita et Bouzaïene, Maâtougui ne pourrait pas disposer d'assez de temps de jeu pour percer. Et c'est pour cela qu'il a renouvelé son expérience de prêt avec l'AS Soliman, histoire d'affiner son jeu et d'engranger davantage d'expérience. Un joueur à suivre forcément cette saison, une valeur sûre dont la marge de progression est encore grande, tout bénéfice pour le doyen des clubs tunisiens.