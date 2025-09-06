Tunisie: Athlétisme - Un quatuor tunisien au Mondial de Tokyo

Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 seront organisés à Tokyo, au Japon, du 13 au 21 septembre. Cet événement international réunira plus de 2.000 athlètes venant de 200 pays au stade national de Tokyo.

La Presse -- C'est la 20e édition de ces championnats, organisés par World Athletics.

La Fédération mondiale d'athlétisme a publié la liste définitive des athlètes officiellement qualifiés pour les Championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF à Tokyo, au Japon, par le temps minimum requis ou par le système de points. La période de qualification était fixée du 5 novembre 2023 au 24 août 2025.

Dans cette liste figurent quatre athlètes tunisiens. Mohamed Amine Jhinaoui, Ahmed Jaziri et Marwa Bouziani se sont qualifiés directement en réalisant le temps minimum requis au 3.000 m steeple depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. Rehab Dhaheri s'est qualifiée par le système de points au 3.000 m steeple après avoir réalisé un record personnel de 9'20"17 et le temps de qualification requis de 9'18"00.

Layouni a frôlé le minimum !

L'athlétisme tunisien aurait pu avoir un cinquième représentant si le chrono avait été plus clément pour Abdel Salam Layouni qui a frôlé le minimum du 800 m, avec une performance de 1'44"55, alors que le temps exigé était de 1'44"50.

Ce qui est à remarquer c'est que l'athlétisme tunisien sera présent dans une seule spécialité, le 3.000m steeple.

Marwa Bouziani : 3.000 m steeple femmes (9'12"03). C'est sa dernière performance et elle est très prometteuse. Espérons qu'elle gardera la forme d'ici ce Mondial. Elle s'est qualifiée après avoir réalisé le temps requis lors de la Diamond League de Rome 2024 avec un chrono de 9'04"93

Rehab Al Dhaheri : 3 000 m steeple femmes (9'51"96). Elle progresse mais c'est une promesse pour l'avenir, surtout qu'elle a beaucoup de courage.Qualifiée au classement mondial, elle occupe la 37e place mondiale du 3.000 m steeple avec un record personnel de 9'20"17. Qualifications : lundi 15 septembre, à partir de 1h15, et finale le mercredi, vers 13h57

Mohamed Amine Jhinaoui: 3.000 m steeple hommes (8'24"75). Qualifié pour le 3.000 m steeple après avoir réalisé le temps requis de 08:08.02, lors de la finale des Jeux olympiques de Paris 2024. On attend de lui le déclic qui le libérera. On sent qu'il vaut mieux que les temps qu'il affiche, mais cela tarde à venir.

Ahmed Jaziri : 3.000 m steeple hommes. Qualifié après avoir réalisé le temps requis de 08:08.02, lors de la finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Qualifications : samedi 13 septembre, à partir de 10h05, et finale le lundi 15 septembre à 13h55 On ne manquera pas de se poser bien des questions face à cette situation. Le steeple, pourtant une des épreuves les plus difficiles, est-il devenu une spécialité tunisienne ?