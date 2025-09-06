Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzri - Vers une éducation équitable et innovante en Tunisie

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a annoncé, vendredi à Tunis, le lancement imminent de réformes « profondes et nécessaires » dans le secteur de l'éducation, à l'occasion de la Journée du savoir.

Intervenant lors de la cérémonie de célébration au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis (ADIT), où ont été honorés les enfants méritants du personnel de la Présidence du gouvernement, elle a déclaré que ces réformes seront engagées sous l'égide du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, dont les travaux débuteront prochainement. Ce conseil, a-t-elle précisé, se veut un mécanisme pour trouver des solutions innovantes visant à garantir l'équité, l'égalité des chances et à améliorer la qualité de l'enseignement dans toutes les régions du pays.

Lors de son allocution, Zaafrani Zenzri a adressé ses félicitations aux élèves et étudiants ayant excellé aux examens nationaux de l'année 2024-2025 et a exprimé sa reconnaissance aux enseignants et à l'ensemble du personnel éducatif pour leurs efforts.

La cheffe du gouvernement a affirmé que l'excellence académique est le fruit d'un travail acharné et d'une volonté déterminée, soulignant la nécessité de cultiver l'ambition pour relever les défis du savoir et contribuer au progrès de la Tunisie. Elle a souligné que la Tunisie a besoin des créations et des idées nouvelles de sa jeunesse qui, a-t-elle dit, constitue l'avenir du pays et une richesse inépuisable pour la Tunisie.