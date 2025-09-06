En marge de sa participation aux travaux de la 164e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue des états arabes, tenue hier au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu plusieurs rencontres avec ses homologues arabes.

La Presse -- Selon un communiqué du département, Nafti a eu un entretien avec Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Égyptiens à l'étranger, au cours duquel ont été passés en revue la coopération bilatérale dans les secteurs du commerce, de l'investissement, des infrastructures, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation et de la culture, ainsi que les préparatifs en cours pour la tenue prochaine au Caire de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales, au premier rang desquelles l'évolution de la cause palestinienne et les moyens de soutenir le peuple palestinien frère dans la récupération de tous ses droits violés et l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien avec pour capitale Al-Qods Al-Sharif.

Lors de sa rencontre avec Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens à l'Etranger, les deux parties ont salué le développement constant des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Mauritanie, ainsi que leur volonté commune de les renforcer dans les domaines économique, éducatif et de développement.

Ils ont insisté sur l'importance d'une bonne préparation de la prochaine session de la Haute commission mixte de coopération et sur la nécessité de trouver des solutions appropriées pour dynamiser les projets de partenariat tuniso-mauritaniens.

La rencontre du chef de la diplomatie avec Oumar Mohamed El-Siddiq, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, a été l'occasion de passer en revue les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères. Le ministre a réaffirmé la position de la Tunisie en faveur de l'unité et de la souveraineté du Soudan sur l'ensemble de son territoire, au service des aspirations de ce peuple frère et en vue de contribuer à la réalisation de la sécurité, de la stabilité, de la paix et du développement dans le monde arabe, musulman et en Afrique.

Au début des travaux de la session, le ministre a également eu un entretien avec Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, au cours duquel il a été question de l'ordre du jour du Conseil des ministres arabes ainsi que des relations entre la Tunisie et la Ligue.

Le chef de la diplomatie a souligné, à cette occasion, la nécessité que les décisions adoptées soient à la hauteur des attentes des peuples de la région en ce qui concerne le soutien à la cause palestinienne et la mise en oeuvre des programmes d'intégration économique et de partenariat solidaire, notamment à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la création de la Ligue.

L'entretien a également permis de réaffirmer l'importance que la Tunisie attache à la consolidation des contributions des institutions et organisations arabes spécialisées ayant leur siège dans notre pays, en appui à l'action arabe commune dans les divers domaines éducatif, culturel, scientifique, technologique et médiatique.