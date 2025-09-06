Tunisie: Gafsa - Soldes - Des vitrines pleines, des clients dubitatifs

- À Gafsa, les soldes d'été 2025 battent leur plein, coïncidant cette année avec les préparatifs pour la rentrée scolaire. Une période où les familles, partagées entre la recherche de bonnes affaires et les contraintes budgétaires, scrutent les vitrines des magasins. Mais entre espoirs de réductions alléchantes et déceptions face à la qualité et aux prix affichés, les avis des consommateurs divergent.

Le coup d'envoi de la saison des soldes d'été 2025 a été donné le 7 août dans les différentes régions du pays et se poursuivra jusqu'au 17 septembre,conformément à l'accord conclu avec les professionnels du secteur.

Ce rendez-vous commercial constitue pour de nombreux Tunisiens une opportunité d'acquérir vêtements et fournitures scolaires pour leurs enfants,d'autant plus que la période des soldes précède de peu la rentrée scolaire. C'est le cas notamment à Gafsa, où la population profite de cette conjoncture particulière. Ce rendez-vous vise à offrir aux familles des opportunités d'achat à des prix adaptés à leur pouvoir d'achat.

Mais sur le terrain, les avis des consommateurs restent mitigés. Nabil, père de deux enfants, estime que « la qualité des articles exposés est appréciable, mais le rabais appliqué sur les prix n'encourage pas vraiment à se ruer vers les produits ».

Sa femme s'exprime à son tour : « cette année, les préparatifs pour la rentrée coïncident avec les soldes, mais la qualité laisse à désirer. Beaucoup d'articles proviennent d'anciens stocks, proposés à des prix loin d'être attractifs.

La différence n'est pas assez marquante pour séduire les clients ».

Un troisième consommateur souligne pour sa part que « passés les premiers jours, il ne reste plus grand-chose. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Concernant la rentrée, la différence de prix sur certains articles comme les tabliers scolaires est insignifiante. On a même l'impression que ces tabliers ne sont pas inclus dans les soldes, ce qui ne pousse pas à l'achat ».

En somme, si les soldes constituent une occasion d'approvisionnement pour certaines familles, d'autres estiment que la qualité et les réductions proposées ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. C'est pour dire que les soldes d'été ne convainquent pas les Gafsiens.

Avec des avis partagés et des soldes pas si soldés, le consommateur à Gafsa à l'épreuve des « faux rabais » est sceptique avec des prix affichés qui peinent à séduire.