Tunisie: La BCT fixe de nouveaux plafonds pour les transferts liés aux études à l'étranger

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié la circulaire n°2025-10 portant révision des conditions et modalités des transferts en devises pour les étudiants tunisiens poursuivant leurs études ou stages académiques à l'étranger. Cette mise à jour introduit de nouvelles dispositions et rehausse certains plafonds d'allocations afin de mieux répondre aux besoins des étudiants.

La principale nouveauté concerne l'extension du champ d'application aux stages académiques, jusque-là soumis à des autorisations spéciales et non couverts par les circulaires précédentes. Désormais, ces dépenses sont explicitement éligibles aux transferts.

La définition de l'année universitaire a également été revue. Alors que la circulaire n°93-10 fixait la durée à neuf mois (d'octobre à juin), la nouvelle circulaire établit une période de dix mois, de septembre à juin, sans toutefois excéder la durée mentionnée sur le certificat d'inscription. Toute prolongation doit être justifiée par un document officiel de l'établissement concerné.

Concernant les allocations, le plafond pour les frais d'installation passe de 4.000 à 6.000 dinars par année universitaire ou scolaire. Les frais de séjour sont désormais limités à 4.000 dinars par mois, contre 3.000 auparavant. Les étudiants boursiers ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la limite de la différence entre le montant prévu par la circulaire et la bourse reçue.

Les frais d'inscription et d'études, quant à eux, continuent d'être transférés sur présentation des factures ou documents équivalents, sans changement majeur. La circulaire introduit également la possibilité de transférer des fonds pour une année préalable de langue, indispensable avant le cursus principal, sous réserve de la domiciliation d'un dossier couvrant l'ensemble du parcours.

Enfin, en cas de refus de visa ou d'abandon des études, les étudiants ou leurs représentants sont tenus de rapatrier les fonds transférés dans un délai de 60 jours.