Tunisie: Le taux d'inflation a reculé en août

Le taux d'inflation en Tunisie a atteint 5,2 % en août 2025, contre 5,3 % le mois précédent, selon l'Institut National de la Statistique.

Cette légère baisse s'explique principalement par le ralentissement de la hausse des prix dans deux catégories :

Les vêtements et chaussures, dont la progression a été de 8,9 % en août, contre 9,1 % en juillet.

Les loisirs et la culture, qui ont augmenté de 5,4 % en août, contre 5,9 % en juillet.

En revanche, les prix des produits alimentaires ont maintenu un rythme de croissance stable à 5,9 %.

Par rapport au mois de juillet 2025, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en août. Cette hausse mensuelle est due principalement à l'augmentation de 1,5 % des prix des produits alimentaires et de 1 % des prix des services éducatifs. En parallèle, les prix des vêtements et chaussures ont diminué de 4,6 %, en raison du début de la saison des soldes d'été.