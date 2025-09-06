Ile Maurice: Le Mauricien Anopkumar Maudhoo condamné à dix ans de prison

Le Mauricien Anopkumar Maudhoo, 46 ans, a été condamné le 29 août à dix ans de prison par la Southwark Crown Court, à Londres. Il a été reconnu coupable d'avoir orchestré l'une des plus vastes escroqueries immobilières jamais mises au jour au Royaume-Uni, pour un montant total dépassant £ 8,5 millions.

Entre 2021 et 2024, Anopkumar Maudhoo a monté un vaste réseau frauduleux en usurpant des identités et en utilisant pas moins de 14 ensembles de faux documents. Sous de multiples alias, dont Vincent Leboeuf, Pascal Burns, Yusef Khan ou encore Rossello Di Paolo, il se faisait passer pour l'intermédiaire de ventes immobilières alléchantes. Les victimes, au nombre de 45 identifiées à ce jour, croyaient acquérir des propriétés saisies ou des terrains en liquidation. En réalité, le Mauricien n'en détenait aucun droit.

L'escroquerie, qualifiée par les enquêteurs de «véritablement choquante», a permis à l'accusé de détourner des millions. Certaines victimes ont perdu l'intégralité de leurs économies, parfois plus de £ 1 million. Un investisseur a même subi un accident vasculaire cérébral à la suite du choc financier.

Le train de vie fastueux du fraudeur n'a pas échappé aux autorités. Lors des perquisitions, la police a saisi 19 voitures de luxe, parmi lesquelles des Ferrari, des Lamborghini et des Aston Martin, un bateau de plaisance, des plaques d'immatriculation personnalisées ainsi que £ 15 000 en liquide. Les enquêteurs ont également découvert une série de dispositifs numériques et de documents falsifiés, révélant un système élaboré destiné à piéger ses victimes et à blanchir l'argent.

Interpol Silver Notice

En mars 2025, Anopkumar Maudhoo avait déjà plaidé coupable à 31 chefs d'accusation, incluant la fraude, le blanchiment d'argent et la falsification de documents officiels. Au moment du verdict, 45 délits supplémentaires ont été «pris en considération», portant la fraude totale à plus de £ 8,5 millions. Au-delà de la peine de prison, la justice britannique a engagé des procédures de confiscation pour indemniser les victimes. Le National Crime Agency a par ailleurs obtenu contre lui le tout premier Interpol Silver Notice émis par le Royaume-Uni, un dispositif destiné à traquer et à saisir ses actifs à l'international.

Le détective inspecteur Damian Barlow, de l'Eastern Region Special Operations Unit, a résumé l'affaire en ces termes : «Maudhoo est un prédateur financier qui n'a reculé devant rien pour dépouiller ses victimes. La gravité et l'ampleur de ses crimes sont sans précédent.»

Pour les victimes, la condamnation apporte un sentiment de justice, mais ne compense pas toujours les séquelles psychologiques et financières. Plusieurs ont témoigné avoir perdu non seulement leur argent, mais aussi leur confiance et leur stabilité de vie.