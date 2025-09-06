Ile Maurice: La BoM dévoile son calendrier d'émissions de titres publics

La Banque de Maurice (BoM) a annoncé son calendrier d'émissions de titres publics pour la période allant de septembre à décembre 2025. Agissant en tant qu'agent du gouvernement, l'institution prévoit de lever Rs 34,3 milliards à travers une combinaison de bons du Trésor, de Treasury Notes et d'obligations de différentes maturités.

Ainsi, pour ce qui est des bons du Trésor, les adjudications continueront à être annoncées au fil de l'eau, les détails des maturités et les montants étant publiés la veille des enchères. Les investisseurs disposeront néanmoins d'une visibilité régulière grâce à la publication bimensuelle des montants indicatifs sur les sites du ministère des Finances et de la Banque centrale.

La BoM met surtout l'accent sur les Treasury Notes à trois ans, dont l'encours prévu s'élève à Rs 12,5 milliards sur quatre opérations. Deux nouvelles références seront introduites, en septembre et en novembre, chacune suivie d'une réouverture.

Le marché obligataire sera, lui, animé par plusieurs lignes de référence. Les obligations à cinq ans totaliseront Rs 6,5 milliards, avec une nouvelle émission dès le 3 septembre. Celles à sept ans mobiliseront Rs 6,3 milliards, la première tranche étant programmée pour le 22 octobre. À plus long terme, la Banque centrale prévoit également de renforcer la courbe des taux avec des titres de dix, 15 et 20 ans, pour un montant global de Rs 9 milliards. Trois émissions sont programmées : le 9 septembre pour celui de dix ans, le 5 novembre pour 20 ans et le 10 décembre pour 15 ans.

Au total, ce programme d'émissions illustre la volonté des autorités de maintenir une présence active sur toutes les maturités du marché tout en répondant aux besoins de financement du Trésor. La BoM souligne toutefois que les montants annoncés restent indicatifs et pourront être ajustés selon les besoins de trésorerie de l'État. Les prospectus détaillés seront publiés au moins une semaine avant chaque adjudication.