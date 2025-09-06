Ile Maurice: Fermeture de routes et détours ce dimanche

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

À l'occasion du Cavadee et de la traditionnelle marche sur le feu qui se tiendra le dimanche 7 septembre au Veeramakali Ammen Kovil, Le Hochet, Terre-Rouge, la police informe la population de restrictions de circulation prévues de 8 heures à 21 heures.

La route reliant Terre-Rouge à la jonction de Riche-Terre sera totalement fermée à la circulation de 10 heures à 13 heures h et de 17 heures à 21 heures. Les véhicules en provenance du Nord et à destination de Port-Louis seront déviés via l'autoroute à hauteur de Terre-Rouge. Ceux venant de Port-Louis vers le Nord devront emprunter l'autoroute via Riche-Terre Road. Les résidents des environs pourront accéder à leur domicile par Manilall Doctor Street, Bissoonauth Lane et Orient Lane.

La police rappelle que tout contrevenant aux restrictions s'expose à des poursuites judiciaires et compte sur la collaboration de tous pour assurer le bon déroulement de l'événement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.