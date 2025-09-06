Ile Maurice: Fermeture de routes et détours ce dimanche

À l'occasion du Cavadee et de la traditionnelle marche sur le feu qui se tiendra le dimanche 7 septembre au Veeramakali Ammen Kovil, Le Hochet, Terre-Rouge, la police informe la population de restrictions de circulation prévues de 8 heures à 21 heures.

La route reliant Terre-Rouge à la jonction de Riche-Terre sera totalement fermée à la circulation de 10 heures à 13 heures h et de 17 heures à 21 heures. Les véhicules en provenance du Nord et à destination de Port-Louis seront déviés via l'autoroute à hauteur de Terre-Rouge. Ceux venant de Port-Louis vers le Nord devront emprunter l'autoroute via Riche-Terre Road. Les résidents des environs pourront accéder à leur domicile par Manilall Doctor Street, Bissoonauth Lane et Orient Lane.

La police rappelle que tout contrevenant aux restrictions s'expose à des poursuites judiciaires et compte sur la collaboration de tous pour assurer le bon déroulement de l'événement.