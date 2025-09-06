Ile Maurice: L'IA au service de la jeunesse, un mouvement en pleine expansion

5 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Depuis sa création en 2024, le Festival AI4Good continue d'impulser une dynamique innovante et engagée, mobilisant la jeunesse autour de l'intelligence artificielle (IA) et de la créativité numérique. Né d'une collaboration entre Maurice et Madagascar, cet événement vise à donner la parole aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, en leur offrant une plateforme pour s'exprimer à travers la création de films et de jeux vidéo alimentés par l'IA.

La deuxième édition, organisée en mai 2025, a marqué une étape cruciale dans l'expansion de ce mouvement. Avec la participation de huit pays et plus de 400 jeunes rien qu'à Maurice, l'événement a culminé lors d'une grande finale à l'Atrium de Moka. Ce rassemblement a réuni talents locaux, mentors, entreprises et institutions, illustrant la réussite d'un projet éducatif, citoyen et inclusif. Catherine Paya, la directrice locale d'AI4Good, souligne que «ce n'est pas qu'un concours, mais un véritable mouvement qui vise à démocratiser l'usage de l'IA et à responsabiliser la jeunesse».

Tout au long de l'année, l'équipe organise des interventions dans les écoles, comme au Collège Lorette de Mahébourg en juillet, ou à l'Institut français de Maurice fin août, où deux jeunes lauréats, Amy Ratsihoarana et Mathieu Baba, ont animé un atelier en tant que mentors. Ces actions concrètes participent à l'émancipation des jeunes et à leur intégration dans l'écosystème technologique.

Catalyseur mondial

L'expansion internationale du mouvement connaît également un vif succès, avec notamment l'intégration de Dubaï dans l'aventure, portée par les figures reconnues d'Ann Taukoordass et Sandrine Bouic. Cette ouverture témoigne de la volonté d'AI4Good de devenir un catalyseur mondial pour la jeunesse et l'innovation.

Un événement phare est prévu pour novembre 2025, AI4Good innovera, avec un concours mêlant établissements scolaires, associations et ONG, autour d'un thème culturel encore secret. Ce rendez-vous, qui allie pédagogie, créativité, culture et IA, vise à renforcer l'engagement citoyen, tout en offrant aux jeunes une expérience inédite. Les gagnants pourront bénéficier de surprises lors du «novembre numérique» organisé par l'Institut français et ses partenaires locaux. L'édition 2026 s'annonce encore plus ambitieuse, avec de nouvelles formations, des outils innovants et un développement accru des pratiques collaboratives. Le festival aspire à fédérer davantage la jeunesse autour de projets porteurs de sens, en créant des liens entre technologie, inclusion et culture.

Catherine Paya invite toutes les parties prenantes : «Rejoignez-nous, que vous soyez enseignants, élèves ou partenaires. Nous avons besoin de partenaires solides pour continuer à faire grandir cette initiative.» Elle insiste aussi sur l'importance de l'implication des femmes dans la tech, soulignant que «les jeunes filles doivent voir des modèles et des figures féminines engagées, ici à Maurice comme à l'international».

