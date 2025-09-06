Ile Maurice: Le MSM tire à boulets rouges sur le gouvernement

Les critiques contre le gouvernement se multiplient. Ce vendredi 5 septembre, le président du Mouvement socialiste militant (MSM), Joe Lesjongard, et l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, ont tenu une conférence de presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'«échec» sur les plans politique et économique.

Joe Lesjongard a fustigé ce qu'il décrit comme une équipe gouvernementale «incapable de remplir sa mission». Selon lui, les conflits qui éclatent entre les partenaires de l'alliance fragilisent la gouvernance. Il a évoqué des «décisions mal inspirées», pesant directement sur la vie quotidienne des citoyens. À ses yeux, les divergences entre dirigeants ne font qu'alimenter une instabilité dont le pays paie déjà le prix.

Le président du MSM a également ciblé la polémique à la Banque de Maurice. Il estime que les récentes nominations et la contestation suscitée autour de Rama Sithanen, le gouverneur de la BoM, soulèvent de sérieuses interrogations. Joe Lesjongard a insisté sur le fait que le témoignage de Gérard Sanspeur devant la Financial Crimes Commission ne devrait pas être minimisé, affirmant que la crédibilité de l'institution bancaire était en jeu.

De son côté, Renganaden Padayachy a dressé un tableau sombre de la situation économique. Il a accusé le gouvernement d'avoir laissé filer la dette publique à un rythme inquiétant, tout en niant une fois de plus que «la caisse soit vide», comme l'affirment certains responsables. Selon lui, le gouvernement cherche plutôt à «sanctionner une population qui l'a rejeté à plusieurs reprises». Il a également critiqué la remise en cause du financement des pensions de retraite, pointant du doigt un écart entre discours officiel et réalité budgétaire.