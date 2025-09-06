Ile Maurice: Un suspect écroué pour vol de moto

L'enquête sur le vol d'une moto à Cité La Cure a abouti à une première avancée. Grâce à l'action conjointe des différentes unités de la CID et de la DCIU du Nord, le véhicule, évalué à environ Rs 30 000, a pu être retrouvé, et un suspect a été placé en détention provisoire.

L'affaire remonte au mercredi 27 août. Un habitant de Cité La Cure, âgé d'une quarantaine d'années, a rapporté aux autorités que sa moto Yamaha de couleur noire avait été dérobée. Le deux-roues, garé sous clé dans la soirée du 26 août, avait disparu au moment où il est venu le récupérer le lendemain. Aucun suspect n'avait été identifié, et la zone n'est pas couverte par des caméras de surveillance, compliquant d'emblée le travail des enquêteurs.

Les recherches ont toutefois rapidement porté leurs fruits. Un dénommé Ashvin, électricien de Vallée-des-Prêtres, a été retrouvé en possession du deux-roues. Celui-ci a nié toute implication dans le vol, mais la moto a été saisie comme pièce à conviction. Ashvin, qui ne possède pas d'antécédent judiciaire, a été placé en détention sur ordre d'un officier supérieur. Une charge provisoire de vol de motocyclette sera logée contre lui. Dans le cadre de la même enquête, un dénommé Brandon, électricien de Pointe-aux-Piments, a également été entendu par la police. Il a rejeté les accusations, et aucune preuve directe ne permettait de l'impliquer. Il a donc été relâché après son audition.

Autre affaire en parallèle

Lors de cette même opération, les enquêteurs ont également procédé à l'interpellation d'un troisième individu, dans un dossier distinct. Il a été remis à la CID de Chemin-Grenier pour les besoins d'une enquête concernant un autre vol.

Pour la victime, la récupération du deux-roues est un soulagement. Dépendant de sa moto pour ses déplacements et son activité professionnelle, il craignait de devoir faire face à de lourdes difficultés. «C'est mon outil de travail et mon seul moyen de transport», a-t-il confié aux enquêteurs.

Les policiers poursuivent leurs investigations de déterminer si ce vol a été commis de manière isolée ou s'il pourrait être lié à d'autres cas signalés récemment dans la région.