Ile Maurice: COVIFRA se retire de la Bourse de Maurice

L'annonce a été publiée sur le site de la Bourse de Maurice dans un communiqué en date du 29 août de la direction de la Bourse de Maurice et du secrétaire de compagnie de la MCB Group Corporate Services Ltd respectivement.

Les actions de la Compagnie des villages de vacances de l'Isle de France Ltée (COVIFRA) ont été retirées de la Bourse de Maurice après la fermeture des opérations boursières du 29 août. Cette décision fait suite à une procédure prise devant la Cour suprême et dont le marché boursier est au courant dans un communiqué en date du 16 juillet.

La COVIFRA loue ses biens immobiliers d'investissement ainsi que son matériel et son équipement à Holiday Villages Management Services (Mauritius) Ltd, qui assure la gestion des opérations de l'hôtel Club Med à Pointe-aux-Canonniers. La COVIFRA appartient désormais à un seul actionnaire après son retrait du marché boursier où, par le biais de l'acquisition de ses titres, le public pouvait disposer d'une portion de l'actionnariat de cette société.

Bénéfices

C'est le 26 octobre 2017 que la MCB Real Assets Ltd a fait l'acquisition 84,43 % des actions de Club Med SAS (CMSAS) dans la société. Le 9 février 2018, une offre obligatoire a été faite aux actionnaires ordinaires de COVIFRA pour acheter leurs actions pour un prix en espèces de Rs 22,50 par action par la MCB Real Assets Ltd, conformément aux Règlements portant sur les valeurs mobilières (Prises de contrôle) de 2010. À la suite de l'offre obligatoire, la MCB Real Assets Ltd devait renforcer sa position avec une participation supplémentaire de 8,60 % dans la société le 12 avril 2018. Le grand public détient les actions restantes. Le 31 janvier 2019, 11 322 000 actions ont été attribuées aux actionnaires ordinaires de COVIFRA, suite à un exercice d'émission de droits à Rs 23,00 par action.

Dans le dernier bilan financier que la direction de COVIFRA a déposé sur le bureau du Chief Executive de la Bourse de Maurice, la compagnie dont les titres étaient libellés en euro affichait une bonne santé financière. Le bilan portait pour une période de neuf mois se terminant au 31 mars de 2025. Les données portaient également pour la tranche de trois mois se terminant au 31 mars 2025.

La valeur de ses actifs est passée de EUR 106 347 568 au 30 juin 2024 à EUR 107 023 716 à la fin d'une période de trois mois se terminant au 31 mars 2025, soit une hausse de 0,64%. Ses revenus ont enregistré une légère hausse de 0,41%, passant de EUR 2 169 848 euros pour la tranche d'une période de trois se terminant au 31 mars de 2024 à EUR 2 178 846 pour la période correspondante en 2025.

La tendance de sa capacité à générer des profits a été positive car le montant de ses profits opérationnels a accusé une baisse de seulement 0,50 %. Il est passé de EUR 2 064 053 sur une période de trois mois se terminant au 31 mars 2024 à EUR 2 053 682 pour la période correspondante en 2025. Les bénéfices étaient au rendez-vous même s'ils ont été sanctionnés par une baisse de EUR 82 571. Leur montant pour les trois mois se terminant au 31 mars de 2025 était de EUR 1 153 605 contre EUR 1 236 180 pour la période correspondante en 2024.