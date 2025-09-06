Ile Maurice: +54,1 % de transactions boursières en août

Durant le mois d'août 2025, la valeur totale des échanges réalisés sur la plateforme multidevises de la Bourse de Maurice s'est établie à plus de Rs 1,24 milliard, soit une progression de 54,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Sur ce montant, 88,4 % des transactions ont été effectuées sur le Marché Officiel, tandis que 11,6 % ont eu lieu sur le Development and Enterprise Market. Les actions ont dominé les échangés durant le mois, représentant 97,4% de la valeur échangée, contre 2,6% pour les instruments de dette.

L'indice de rendement total de la Bourse de Maurice, le SEMTRI, a chuté de 0,17 % pour clôturer la séance de mercredi 3 septembre 2025 à 11 353,20 points. Le SEMDEX a enregistré une baisse de 0,19% pour clôturer la semaine à 2 439,60 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 456,73 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 383,6 milliards.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des transactions totalisant Rs 154,3 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited, Emtel Limited, CIEL Limited, CM Structured Products (2) Ltd et African Domestic Bond Fund ETF, soit Rs 50,3 millions, Rs 33,9 millions , Rs 8,4 millions , Rs 7,8 millions et Rs 6,7 millions respectivement.

Sur les 64 titres cotés, 12 ont terminé la semaine à la hausse, 37 sont demeurés stables et 15 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : New Gold ETF (+6,67 %), Automatic Systems Ltd (+4,48 %), Swan General Ltd (+3,40 %), National Investment trust Ltd (+2,25 %) et Terra Mauricia Ltd (+1,75 %). Les plus fortes baisses concernent : Fincorp Investment Ltd (-10,00 %), ENL Limited (-6,47 %), The Mauritius Development Investment Trust Ltd (-5 %), BlueLife Limited (-3,77 %) et P.O.L.I.C.Y Ltd (-3,23 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 12,19 % à 20,02 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 221,64 points et 380,67 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 39,1 milliards. Des transactions totalisant Rs 5,9 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Cavell Touristic Investments Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd et Compagnie Immobilière Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 12,89 % et 22,88 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 0,27 % et 1,23 % durant la semaine. En Europe, le DAX. Le FTSE100 et le CAC-40 ont chuté de 2,76 %, 1,61 % et 0,72 % respectivement durant la même semaine.