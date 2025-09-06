Ile Maurice: La carte du monde est fausse et disproportionnée

De quoi tomber des nues. Depuis plusieurs siècles, la carte représentant le monde avait été globalement adoptée. Elle remonte à 1569, soit au seizième siècle, la carte dite Mercator.

Certes, durant les siècles suivants, des dizaines de tentatives pour apporter des corrections ont échoué. Ainsi, tout ce que nous avons appris lors de nos études, dans des dictionnaires, sur des Atlas ou des planisphères (globes terrestres) ne correspond pas à la réalité. Saperlipopette !

Deux organismes Africa No Filter et Speak Up Africa ont fait une pétition pour réclamer de corriger cette carte afin de rendre justice notamment à l'Afrique et à d'autres continents. Cette pétition a reçu le soutien et l'approbation de 55 États membres africains. Même la Banque mondiale a décidé de s'y atteler.

Une carte géopolitique

Les déformations de taille sont sidérantes. Sur cette carte Mercator qui aura servi de modèle jusqu'à présent, le Groenland, par exemple, est de la même taille que le continent africain. En réalité, l'Afrique est quatorze fois plus grande que le Groenland. Quelles étaient donc les motivations au 16e siècle ? C'est plus tard au 19e siècle que l'on a placé le nord en haut des cartes. Un positionnement très important pour les marins de l'époque qui, pour se repérer, se fiait à l'Étoile polaire. Explication tout à fait plausible.

Mais l'élaboration de cette carte n'était pas neutre d'autant que l'on savait déjà que la Terre n'était pas ronde. C'est une sphère. La géopolitique a grandement influencé la géographie tout court. Il fallait mettre en avant les pays colonialistes, donc les pays du nord plus grands en proportion qu'ils ne l'étaient en réalité. Ils avaient carte... blanche. Le continent africain est alors rapetissé. De nos jours, on aurait qualifié cette manoeuvre de désinformation qui n'est pas due au hasard.

À partir de ces données, nous trouvons alors l'explication de ces disproportions prises pour la réalité si l'on se situe dans le contexte de l'époque d'alors. Le projet baptisé Equal Earth ou Correct the map prend alors tout son sens de nos jours. La carte n'était alors pas neutre. Le planisphère était faux. Les régions tropicales, par exemple, étaient de plus petite taille. Ces incidences géopolitiques allaient fausser la carte qui n'était plus fidèle à la réalité.

De fausses proportions

Quand on observait la mappemonde, la Nouvelle Zélande, par exemple, passe inaperçue. On l'oublie presque dans un coin ou elle ne figure qu'en petite taille. La preuve existe toujours sur certaines cartes comme celle qui figure au zoo de Central Park à New York. Les délimitations sont également erronées entre l'Inde et le Pakistan ou encore entre le Labrador et le Québec. A-t-on brouillé les cartes ? Certains cartographes ont essayé de placer le Canada au centre de la Terre au lieu de l'Afrique. Ça change complètement la perspective officielle répandue depuis quelques siècles et instillée dans nos crânes. Mais elle n'est pas irréelle pour autant.

Nous avons toujours cru et croyons encore que l'Amérique du Nord est fort éloignée de la Russie. En positionnant l'Amérique du Nord au centre, nous découvrons subitement que seul l'Alaska sépare l'Amérique du Nord de la Russie. Encore une histoire de perspective qui nous déroute parce que c'est la carte version 16e siècle de Mercator qu'ont imprimée nos cerveaux. Tout est alors relatif parce que c'est la géopolitique de l'époque qui a guidé les mains des cartographes. Les dessous... des cartes.

La Chine va beaucoup plus loin. Elle a proposé en 2013 pour des raisons de souveraineté territoriale une carte verticale qu'elle voudrait imposer. Ça changerait complètement la vision de la mappemonde. Ce projet n'a pas fait long feu. D'aberration en aberration dans le passé, on a minimisé la taille de l'Afrique et grossi la partie occidentale pour montrer «la surpuissance de cette dernière».

Latitude ou l'attitude

Soyons réalistes. La carte de Mercator se justifie parce qu'elle permet de tracer des lignes droites, les fameuses latitudes. Le résultat aura été de déformer les distances mais facilité le quadrillage.

L'objectif maintenant consiste à restituer une carte plus fidèle à la réalité. Une carte enfin neutre. Les organismes cités plus haut et l'Union africaine veulent que l'on respecte les proportions réelles des continents afin de corriger ces distorsions géographiques. Ainsi, le Groenland et la Russie, par exemple, ne seraient plus surdimensionnés puisqu'on les ramènerait à une plus juste échelle.

À ce sujet, une bataille sévit dans les coulisses de l'ONU. Renoncer à l'utilisation de la carte Mercator en navigation ne serait-il pas irréaliste ? Il faut s'attendre à ce que l'Afrique propulse le projet Correct the map. C'est encore loin d'être adopté et concrétisé puisqu'il faudra tout corriger : dictionnaire, atlas, planisphère et tutti quanti. Une belle pagaille cartes en main.

Entretemps, plus vite qu'on ne le pensait, une large crevasse (voir photo centrale) fend actuellement l'Afrique de l'Est au nord en Somalie en partant de la corne de l'Afrique. Nous assisterons sous peu à une fracture qui va donner naissance à un nouvel océan. Dans moins de quelques décennies, il faudra revoir la carte de l'Afrique amputée de sa partie est et donner un nom à ce nouvel océan. Cette grande faille ne sera pas sans conséquence dans la zone de l'océan Indien où se situe une certaine île Maurice.

Ça n'est pas de la science-fiction, ni du catastrophisme. Mais il faudra dorénavant revoir la carte du monde d'un autre oeil. Rebattre les... cartes géographiques. De surcroît, saviezvous que sous la croûte terrestre il existe un vaste océan ? De tout temps, la Terre a connu des bouleversements. Rien n'est figé dans l'espace et le temps.

Tou lamonte ena so ladesant !