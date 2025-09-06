Ile Maurice: Polytechnics lance un diplôme en maintenance des moteurs

Un diplôme en technologie de l'ingénierie (maintenance des aéronefs et des moteurs) a été lancé mardi 26 août au campus Rose-Belle de Polytechnics Mauritius Ltd (PML) en présence du ministre de l'Éducation tertiaire, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon. Ce programme vise à renforcer les compétences des jeunes pour des rôles pratiques dans la maintenance et l'entretien des flottes d'aéronefs.

Le Diploma Course, lancé par PML en partenariat avec Air Mauritius, vise à former des techniciens locaux à devenir ingénieurs aéronautiques agréés, répondant ainsi à un besoin crucial du secteur. Le ministre Sukon s'est adressé à la première cohorte, soulignant leur potentiel en tant que futurs leaders de l'aviation capables de positionner Maurice comme pôle aérospatial régional. Il a rappelé les prévisions du rapport Boeing 2025 Pilot and Technician Outlook, qui prévoit une demande de 710 000 techniciens de maintenance à l'échelle mondiale d'ici 2044, soulignant l'importance de ce programme pour répondre aux besoins internationaux. Cette initiative soutient les objectifs du pays en matière d'aviation tout en garantissant des opportunités inclusives.

Le ministre a mis l'accent sur l'intégration des technologies numériques comme l'intelligence artificielle, qui transformeront l'aviation en créant des postes dans la maintenance prédictive et l'aviation verte. Il a présenté plusieurs parcours professionnels pour les diplômés, notamment ceux de technicien de maintenance d'aéronefs et d'assistant superviseur de maintenance, encourageant davantage de jeunes, en particulier les jeunes femmes, à s'inscrire et à perfectionner leurs compétences afin de contribuer efficacement au secteur et de renforcer la compagnie nationale.

«Boeing Pilot and Technician Outlook 2025-2044»

Selon le rapport Boeing 2025 Pilot and Technician Outlook, la demande mondiale du transport aérien dépasse la croissance économique. Une formation efficace et une offre de personnel adéquate demeurent essentielles pour préserver la santé, la sécurité et la prospérité de l'écosystème aéronautique mondial. La demande à long terme de personnel nouvellement qualifié reste forte : 660 000 nouveaux pilotes, 710 000 nouveaux techniciens de maintenance et 1 000 000 nouveaux membres d'équipage de cabine seront nécessaires pour piloter et entretenir la flotte aérienne commerciale mondiale au cours des 20 prochaines années.