Ile Maurice: Nadeem Nazurally - «Nos coraux sont plus que jamais en danger»

Dans une étude publiée le 29 juin dans le Journal of Marine Science and Engineering et intitulée «Evaluating Coral Farming Strategies in Mauritius: A Comparative Study of Nursery Types, Biodiversity and Environmental Conditions at Pointe-aux-Feuilles and Flic-en-Flac», les auteurs Nadeem Nazurally, Andrew W. M. Pomeroy, Ryan J. Lowe, Inesh Narayanan et Baruch Rinkevich soulignent la nécessité d'une sélection de pépinières spécifiques pour optimiser le succès de l'élevage de coraux destiné à la restauration des récifs.

Pour rappel, en mai, une décision du Conseil des ministres avait semé le doute et l'inquiétude parmi les ONG engagées dans la restauration des coraux. En effet, suite à un «audit scientifique», le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche avait pris la décision de ne plus autoriser la reproduction des coraux par bouturage en utilisant des structures en mer pour les pépinières de coraux.

Nadeem Nazurally, biologiste marin et chargé de cours à l'Université de Maurice, nous informe qu'une réunion a eu lieu le 2 juillet à l'Albion Fisheries Research Centre avec tous les acteurs engagés dans la restauration des coraux. «Mais la question demeure : pourquoi cette précipitation pour venir de l'avant avec une telle politique ? De mon côté, j'ai expliqué comment ça se passait sur les sites où nous opérons des restaurations. Même le président de la réunion a concédé que notre projet de restauration à Pointe-aux-Feuilles était un succès. J'ai aussi dit que nous devrions partager les résultats, partager nos recherches et nos progrès plus fréquemment, parce que nous poursuivons tous un objectif commun», nous explique Nadeem Nazurally.

Il déplore cependant toujours les lenteurs administratives pour obtenir des permis, mais il se dit incapable de rester insensible à la dégradation constante des coraux autour de l'île. «Si vous voyez quelqu'un en danger de mort, vous n'hésitez pas à l'aider. Pour moi, c'est une obligation, je ne peux pas rester les bras croisés et ne rien faire. Il faut profiter de l'hiver pour continuer le travail, car en été la température va augmenter, affectant davantage les coraux.»

Pour rappel, en avril, un rapport publié par la Coral Reef Watch du gouvernement américain avait révélé que 80 % des coraux de la planète ont atteint des conditions de blanchiment sévères, jamais observées auparavant.

L'étude publiée par le Journal of Marine Science and Engineering souligne la viabilité de la coraliculture pour la restauration à l'île Maurice. Les taux de survie élevés des coraux à Pointe-aux-Feuilles et à Flic-en-Flac témoignent de la résilience des nurseries artificielles, malgré des conditions environnementales différentes. À Pointe-aux-Feuilles, un écosystème plus sain et une densité de phytoplancton plus élevée ont facilité la croissance des coraux, en particulier dans les nurseries de table. En revanche, à Flicen-Flac, touchée par une forte sédimentation et la pression humaine, la croissance a été améliorée dans les nurseries en eaux intermédiaires.

Les facteurs environnementaux locaux, tels que la qualité de l'eau et la diversité des poissons, influencent considérablement le succès de la culture des coraux. Compte tenu de l'importance de la santé des récifs coralliens non seulement à Maurice mais aussi à l'échelle mondiale et du financement substantiel alloué à cette cause, il est essentiel d'évaluer le succès de la culture des pépinières flottantes en eaux intermédiaires par rapport aux pépinières peu profondes ancrées au fond marin, car chacune présente des avantages écologiques et pratiques attrayants mais distincts. L'étude préconise un cadre décisionnel pour l'implantation des nurseries adapté aux conditions environnementales, recommandant des nurseries en eaux intermédiaires pour les zones chargées en sédiments et des nurseries de table pour les zones riches en nutriments.