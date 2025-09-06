Ile Maurice: Wendip Appaya arrêté, Rs 79 millions en voitures saisies

L'arrestation de Wendip Appaya, 42 ans, marque une nouvelle étape dans la vaste enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le blanchiment d'argent et des flux financiers soupçonnés de provenir du trafic de drogue. L'homme d'affaires et directeur de compagnie sera inculpé provisoirement aujourd'hui sous l'article 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) et l'article 36 de la FCC Act.

Les enquêteurs reprochent à Wendip Appaya d'avoir acquis et détenu, entre janvier 2020 et mars 2025, plusieurs véhicules de luxe d'une valeur totale estimée à Rs 79 millions. Trois bolides ont été saisis : une McLaren Astura, une BMW M8 et un Range Rover Vogue Autobiography. La FCC soupçonne fortement que ces acquisitions ont été financées, en tout ou en partie, par de l'argent provenant du narcotrafic.

Selon les éléments déjà recueillis, les revenus officiels des sociétés d'Appaya ne permettent pas de justifier de tels investissements. Les véhicules saisis constitueraient donc pour la FCC de proceeds of crime - biens obtenus grâce à des activités criminelles. Les voitures ont été transférées sous scellés, tandis que les enquêteurs poursuivent l'examen des documents financiers et bancaires découverts lors des perquisitions.

Au-delà du cas Appaya, la FCC indique avoir établi des liens entre plusieurs figures déjà citées dans divers volets de l'enquête: Ashik Jagai, Allysaheb Jagai, Steven Moothoocurpen, Franklin, Muzzaffar Lallmamode et Wendip Appaya. Selon l'organisme, il existerait des recoupements financiers et relationnels qui laissent penser que les fonds manipulés par ces individus proviennent d'un même réseau, alimenté par le trafic de drogue.

L'hypothèse des enquêteurs est claire : les bénéfices issus de la vente de stupéfiants seraient recyclés à travers l'acquisition de biens de prestige - voitures de luxe, villas, transactions immobilières - et via des sociétés écrans qui servent de façade légale. Cette mécanique correspond à un schéma classique de blanchiment d'argent où les capitaux criminels sont injectés dans l'économie légitime.

L'arrestation de Wendip Appaya frappe particulièrement les enquêteurs, car elle concerne un entrepreneur, qui avait bâti l'image d'un self-made-man. Parti de modestes débuts en 2006, il a fondé Dynapro Cleaning Services, une société de nettoyage industriel employant plus de 135 personnes. À travers Rent a Cradle Services, il s'est également imposé dans la location de nacelles et d'équipements industriels. Ses entreprises comptaient parmi leurs clients des groupes prestigieux.

Cette réussite, souvent citée comme un modèle de persévérance et d'ambition, sera possiblement éclipsée par les accusations. La FCC s'interroge sur la rapidité avec laquelle Wendip Appaya a accumulé un patrimoine impressionnant, en particulier dans des véhicules haut de gamme, sans que ses revenus déclarés ne puissent en expliquer l'origine.

Dans ce contexte, les autorités multiplient les saisies et les interpellations. L'arrestation de Wendip Appaya, couplée aux liens établis avec père et fils Jagai, Steven Moothoocurpen, Franklin et Muzzaffar Lallmamode, suggère que les enquêteurs progressent dans la cartographie d'un réseau tentaculaire.

Pour l'heure, Wendip Appaya est maintenu en détention provisoire. La FCC poursuit son analyse des documents bancaires et commerciaux saisis, tout en préparant un rapport préliminaire destiné au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). C'est ce dernier qui décidera si la charge provisoire sera transformée en accusation formelle.

Pour nombre d'observateurs, cette affaire démontre que la vigilance des autorités ne se limite pas aux acteurs traditionnels du narcotrafic, mais qu'elle s'étend à ceux qui utilisent l'économie légale pour dissimuler leurs gains illicites.

L'affaire pourrait déboucher sur d'autres révélations dans les semaines à venir. D'autres saisies ou inculpations ne sont pas exclues, alors que les enquêteurs s'attachent à démêler les ramifications d'un réseau qui, selon eux, mêle trafiquants, intermédiaires financiers et hommes d'affaires en apparence respectables. Wendip Appaya sera traduit en cour de Port-Louis aujourd'hui.