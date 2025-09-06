Ile Maurice: Seldiablo Co Ltd au coeur du blanchiment de leurs affaires

La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit ses investigations sur un réseau présumé de blanchiment d'argent impliquant plusieurs figures déjà connues des affaires judiciaires : Wendip Appaya, Allysaheb Jagai, Steven Moothoocurpen et Muzaffar Lallmamode. Au centre de ce dispositif, la société Seldiablo Co Ltd est identifiée comme le lieu principal des opérations, et elle est dirigée par Steven Moothoocurpen. Les enquêteurs confirment également la présence de plusieurs véhicules de luxe et de deux chiens de race, des American Staffordshire Terriers (Amstaffs), liés à ce réseau et toujours recherchés.

Seldiablo Co Ltd : une société aux activités suspectes

Officiellement, Seldiablo Co Ltd, incorporée en 2024, exerce dans des secteurs variés : web portals, e-commerce, ventes en ligne, marketing digital, gestion et investissement, avec ou sans fonction de holding et d'activités de head office. La société est installée à Desvaux Road, Petit-Verger, SaintPierre. Cependant, aucun revenu annuel n'a été enregistré pendant trois années consécutives, ce qui a alerté la Mauritius Revenue Authority, avant que la FCC ne prenne le relais pour approfondir les investigations. Selon les enquêteurs, Seldiablo aurait servi de plaque tournante pour blanchir de l'argent, principalement via un système de leasing et de location de voitures haut de gamme.

Les véhicules étaient loués pour des événements privés à Rs 7 500 par jour, permettant de réinjecter les fonds dans le circuit économique officiel. La question de la vérification de la provenance des fonds par les sociétés de leasing reste entière. Selon nos sources, leur principal souci est le paiement mensuel, indépendamment de l'origine de l'argent. Autres enquêtes que la FCC entreprendra : le rôle que jouent les compagnies de leasing dans le blanchiment d'argent.

Carfectonist : un relais présumé du réseau sous un ancien prête-nom de Moothoocurpen

Parallèlement, la FCC surveille Carfectonist Car Wash à la même adresse que Seldiablo Co Ltd, active dans le wholesale d'équipements électroniques et télécoms ainsi que dans la maintenance automobile, avec moins de dix employés. Le directeur, Aneth S., est très proche du clan Moothoocurpen-Appaya et pourrait avoir servi de relais opérationnel dans le réseau. Bien qu'Aneth S. n'ait pas été inquiété lors des descentes, il connaît parfaitement les mécanismes internes du réseau. À un moment, ses liens avec Wendip Appaya se sont rompus, et il s'est rangé de certaines activités.

À la recherche des autres voitures de luxe et de deux Amstaffs

Parti de modestes débuts en 2006, Wendip Appaya a fondé Dynapro Cleaning Services, une société de nettoyage industriel employant plus de 135 personnes. Il a également créé Rent a Cradle Services, spécialisée dans l'entretien de parcs et de jardins ainsi que dans la location de nacelles et d'équipements industriels. Ses entreprises comptaient parmi leurs clients des groupes prestigieux. Cette réussite, souvent citée comme un modèle de persévérance et d'ambition, pourrait être ternie par les enquêtes en cours. La FCC s'interroge sur la rapidité avec laquelle Wendip Appaya a accumulé un patrimoine important, notamment des véhicules haut de gamme, sans justification par ses revenus déclarés. Une douzaine de voitures et deux chiens Amstaffs sont traqués par la FCC.

Appaya et Lallmamode à «TomorrowIsland»

Le 21 août, Muzaffar Lallmamode a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent présumé. Une Ford Mustang ainsi que Rs 390 650 et USD 16 600 (environ Rs 764 000) ont été saisis lors de l'opération. Il a ensuite été libéré sous caution et, le 30, a pu se rendre à un concert à Sept-Cascades, TomorrowIsland, un événement auquel Wendip Appaya participait également. Cette coïncidence soulève des interrogations sur les liens étroits entre les protagonistes et la planification des événements.

Les investigations révèlent un réseau structuré et coordonné. Seldiablo Co Ltd apparaît comme le hub central du blanchiment, le leasing et la location de voitures constituant le mécanisme de recyclage des fonds. L'affaire Seldiablo Co Ltd met en lumière les failles systémiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle souligne la nécessité de renforcer les contrôles, notamment dans le secteur du leasing automobile.